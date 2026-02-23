Hungría cumplió con lo que había anticipado y este lunes confirmó el bloqueo en el ámbito de la Unión Europea (UE) de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, como así también negó la aprobación definitiva del préstamo de 90.000 millones de euros que el bloque le iba a otorgar al gobierno de Kiev para apoyar sus esfuerzos bélicos, en la víspera de que se cumpla el cuarto aniversario de la guerra que comenzó con la invasión de las fuerzas de Moscú, el 24 de febrero de 2022.

El gobierno de Orbán, totalmente alineado con el ruso de Vladimir Putin, exige que para acceder a la voluntad de casi todos los integrantes del bloque comunitario se debe restablecer el suministro de petróleo proveniente de Rusia hacia Hungría.

Este se realiza mediante el oleoducto Druzhba, que hace llegar a través de Ucrania petróleo de Rusia a la nación magiar y también a Eslovaquia, cuyo gobierno, liderado por el primer ministro Robert Fico, también mantiene fuertes lazos con Moscú.

En el marco del conflicto, las fuerzas ucranianas bombardearon en varias ocasiones el oleoducto, aunque tanto funcionarios húngaros como eslovacos dijeron que el dispositivo fue reparado y que está en condiciones de volver a funcionar.

El portal Europa Press informó que Fico sostuvo que su país tiene derecho a recibir suministro de petróleo y advirtió sobre la posibilidad de tomar decisiones adicionales si no se restablece el flujo procedente de Rusia.

En este contexto de tensiones, se reportó que Eslovaquia suspendió el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania como respuesta, marcando así lo que el gobierno de Fico describió como un “primer paso recíproco”, luego de la interrupción en la llegada de petróleo ruso.

La actitud de Orbán fue duramente criticada por los principales líderes de la UE

Alemania, Francia y otros estados del bloque no consiguieron persuadir a Orbán y por eso el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó las acciones de Hungría de “sabotaje político”. Paralelamente, el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, instó a Orbán a cumplir el acuerdo de la UE en una carta privada, a la que accedió la agencia Reuters.

“Cuando los líderes llegan a un consenso, están obligados a cumplir su decisión. Cualquier incumplimiento de este compromiso, constituye una violación del principio de cooperación leal”, declaró Costa, quien preside las cumbres de líderes de la UE. “No se puede permitir que ningún Estado miembro menoscabe la credibilidad de las decisiones tomadas colectivamente por el Consejo Europeo”, escribió, refiriéndose al préstamo, que fue aprobado por los líderes de la UE, incluyendo al propio Orbán, en una cumbre en diciembre.

La disputa interna dentro del bloque amenaza con eclipsar una muestra de solidaridad cuidadosamente orquestada entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y sus principales socios europeos. Se espera que varios líderes de la UE visiten Kiev el martes, incluida la presidenta de la Comisión Europea, la diplomática alemana Ursula von der Leyen, coincidiendo con el aniversario del inicio de la guerra.

La fecha coincide con un invierno más frío de lo habitual, en el que los esfuerzos militares rusos se centraron en gran medida en destrozar sistemáticamente la infraestructura energética de Ucrania con ataques con drones y misiles balísticos, dejando a millones de personas sin electricidad.

Tanto la capital, Kiev, como Odesa en el sur y Járkov muy cerca de la frontera con Rusia, fueron las ciudades ucranianas que se han visto más afectadas por los ataques, obligando a los gobiernos locales a generar espacios adecuados para alojar a las miles de personas que quedaron sin suministro eléctrico durante muchas noches con temperaturas extremas.