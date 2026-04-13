El carbonero tiene que ganar para no perder pisada en el torneo; los negriazules van por mejorar su imagen.

Este lunes a las 20.00, en el Campeón del Siglo, Peñarol recibe a Liverpool, partido que significará el final de la fecha 11 del Apertura. Con todos los resultados vistos, en especial con el que consiguió Racing este domingo, el carbonero tiene que ganar para no perder pisada en la lucha por el título del primer torneo del año.

Liverpool, que no viene bien, pero es un rival del que Peñarol no se puede confiar, va por mejorar la pálida imagen que ha dejado en lo que va de la temporada, con una campaña irregular en lo local y habiendo quedado afuera de la Libertadores en la fase previa, resultados que precipitaron la salida de su entrenador Camilo Speranza.

La pelea arriba

Tras el partido del lunes de noche quedarán cuatro fechas. 12 puntos con aroma a campeonato que no serán para cualquiera, porque el margen se achica y el grupo se ha ido seleccionando. Racing, el propio Peñarol y Deportivo Maldonado son los que están en mejores condiciones para el título, ya que están a una victoria de distancia; Central Español, un poco más abajo –ver la tabla de posiciones–, tiene derecho a ilusionarse, pero sabiendo que ganar todo lo que le queda es (casi) una obligación; Albion, Defensor Sporting y Nacional, si bien las matemáticas les dan esperanzas, es más que difícil que, aun ganando todo, con 28 puntos puedan ser campeones.

Lo de Racing ya está dicho tras su muy buen triunfo ante Wanderers; lo de Peñarol habrá que verlo este lunes. Tras ellos, el que golpeó la mesa fuerte en esta fecha fue el Depor. El elenco fernandino le ganó 4-2 a Nacional en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ratificando su gran momento como local en el Campus, donde logró todos los puntos que jugó. Santiago Ramírez, Christian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble hicieron los goles del triunfo, mientras que los transitorios empates de Nacional los marcó Nicolás López. El bolso jugó con un equipo reserva porque el entrenador, Jorge Bava, decidió cuidar a los habituales titulares pensando en la segunda fecha de la Copa Libertadores, en la que recibirá a Deportes Tolima este martes a las 19.00 en el Gran Parque Central.

La dureza del campeonato

Uno de los que treparon en la tabla fue Albion, que a la vez le quitó chances a su rival de turno, Montevideo City Torque. El pionero ganó 1-0 como visitante en el estadio Charrúa, con tanto convertido por Francisco Ginella antes de los 20 del primer tiempo. Además de dejarlo en el segundo lote de los de arriba, el triunfo le valió a Albion alejarse de los peores promedios del descenso.

Central Español, por su parte, empató 2-2 con Danubio en el Parque Palermo y también relegó chances de título. Empezó ganando la franja casi desde el vamos, porque a los 3 minutos Sebastián Rodríguez puso el 1-0 –con la complicidad o mala liga de Rodolfo, el arquero palermitano, porque la pelota pegó en el travesaño y le rebotó en la espalda–. En el segundo tiempo se dieron los restantes goles: Facundo Sosa igualó a los 65, Raúl Tarragona dio vuelta el partido a los 82 y Danubio lo empató en la hora de penal, otra vez en los pies de Rodríguez.

Defensor Sporting volvió a la victoria, 2-0 a Boston River en el Franzini. Alexander Machado y Facundo Castro hicieron los goles del ganador; además, en partidos que involucraron a equipos que están complicados en el fondo de la tabla, Juventud venció 1-0 a Progreso –gol de Fernando Mimbacas–, mientras que Cerro Largo y Cerro igualaron 1-1 (Lucas Correa para los arachanes, Alejo Macelli para el villero).

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