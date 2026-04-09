Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

“Moisés ha sido víctima, no victimario. Que el Estado no perpetúe el sufrimiento”, decía uno de los tantos carteles que se pegaron en las paredes del juzgado de Juan Carlos Gómez este miércoles, cuando la jueza María Noel Odriozola ratificó la condena a Moisés a 12 años de prisión por haber matado a su padre, tras una vida de abusos y torturas. Moisés le disparó 15 veces a su padre, Carlos Martínez, después de enterarse de que también su madre y sus hermanas habían sido abusadas, torturadas y golpeadas por su progenitor. Odriozola rechazó la pena de 18 años de prisión solicitada por la fiscal, al tiempo que tampoco dio lugar al pedido de la defensa, que solicitó el “perdón” jurídico que establece como posibilidad el artículo 36 del Código Penal. Entre otros argumentos, la jueza dijo que, aunque “no se desconoce la violencia familiar sufrida ni sus secuelas”, “el contexto no resulta suficiente para eximir de pena al imputado”. La defensa de Moisés anunció que apelará el fallo.

En la comisión especial del Parlamento que analiza el proceso de compra de las patrullas OPV para la Armada Nacional, el almirante retirado Leonardo Alonso, que entre febrero de 2015 y febrero de 2018 fue comandante en jefe de ese cuerpo de las Fuerzas Armadas, dijo que se habían fijado como “criterio imprescindible” que no se podía “estar arriesgando” en la selección de las empresas armadoras. Cuando él fue jefe de la Armada estableció que “el buque a adquirir tenía necesariamente que ser comprobado, que estuviera demostrado y que estuviera navegando”. Si bien en ese período se descartó el gasto en las OPV, se habían seleccionado cuatro empresas entre las que no estaba Cardama. Consultado sobre la ausencia de esta empresa de la lista, Alonso dijo que la empresa española “nunca se presentó a ningún llamado” y “nunca figuró entre los constructores o los astilleros interesados en construir las OPV que nosotros estábamos formulando”. Alonso también informó que Cardama invitó a ir a ver sus instalaciones porque “tenían un buque, un clavo, que habían construido, no me acuerdo si era para Senegal o para quién, que hacía años que lo tenían ahí, a medio camino, y no lo podían entregar; de hecho, todavía lo tienen allí”.

En el suplemento Economía, Martina Querejeta escribe sobre la llegada del primer hijo y las consecuencias para las madres: reducción de su participación laboral, tener que trabajar menos horas o ver enlentecido el crecimiento salarial. En cambio, por el mismo fenómeno, las trayectorias laborales de los padres cambian muy poco.

Por su parte, Lucía Barrios relevó la opinión de especialistas que advirtieron que el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios del petróleo no está claro aún y que eso va a depender de la duración del conflicto. A su vez, el margen del gobierno para contener la suba de los combustibles es escaso, y será difícil no afectar el déficit fiscal.

En Mundo, el frágil acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán fue puesto en tela de juicio como consecuencia de un devastador ataque de Israel en Líbano, que dejó 254 muertos y más de 1.100 heridos.

Hasta mañana.