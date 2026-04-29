Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi convocó este martes a su gabinete para abordar los principales resultados que surgieron del Diálogo Social, convocado en julio de 2025 y que terminó la semana pasada. Después de la reunión, en una conferencia de prensa junto con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, el mandatario informó que algunas de las recomendaciones incluidas en el documento final se verán reflejadas en la próxima Rendición de Cuentas que el gobierno enviará al Parlamento en el segundo semestre del año.

Durante la conferencia, Orsi también se refirió a uno de los cambios surgidos del diálogo respecto de retirar las [administradoras de fondos de ahorro previsional] AFAP del manejo de las cuentas personales de ahorro individual, algo que fue cuestionado por la oposición, y en ese sentido aclaró que no está en el “espíritu” del gobierno “eliminarlas” o “estatizarlas”. Más adelante, Oddone explicó con más detalle en qué consistirán los cambios previstos para las AFAP y Arim resaltó que uno de los compromisos que se incluirán en la Rendición de Cuentas consiste en unificar el sistema de transferencias, “dándole mayor flexibilidad, mayor simplicidad y mayor justicia”, con el fin de “asegurar y mejorar los montos de las prestaciones vinculadas a la infancia, las cuales, además, deberían ser crecientes según la necesidad y los ingresos de los hogares”. En cuanto al Sistema de Cuidados, Arim adelantó que se va a “duplicar la cobertura de niñas y niños que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo o extendido en todo el país” y se avanzará hacia la “universalización de la atención a los 3 años”, entre otras medidas.

La oposición no quedó conforme con los anuncios. Consultados por la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que los jerarcas “no fueron claros” acerca de “cuál va a ser el rol que efectivamente van a jugar las AFAP y el ente público, sea el BPS, un fideicomiso o un nuevo organismo”; en tanto, el nacionalista Pablo Abdala consideró que “no queda claro cuál de esos planteos va a terminar en proyectos de ley”. Por lo pronto, Rodríguez aseguró que el llamado al Parlamento que hizo la Coalición Republicana a Oddone y al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, sigue en pie.

Por otra parte, en el suplemento de Economía –cuya publicación adelantamos debido al feriado del 1° de mayo–, el economista Andrés Dean explica a la diaria por qué una mayor presencia de las cooperativas ayuda a una “economía más igualitaria”, mientras Pablo da Rocha analiza en qué sentido la inteligencia artificial “no es solamente una tecnología”, sino también “una nueva arquitectura económica de acumulación, inversión, infraestructura y poder”.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.