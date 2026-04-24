Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer el gobierno empezó a implementar el programa integral de seguridad y vivienda Más Barrio en Cerro Norte, que en una primera etapa implementará un relevamiento en la zona sobre las condiciones de vida de las familias y de las viviendas. Posteriormente, se aplicarán medidas de mejoramiento barrial, con intervenciones en viviendas, apoyo para mejoras habitacionales, recuperación de espacios públicos, recolección de residuos, alumbrado público y acciones orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad, según informó Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi dijo que el “concepto” del plan es que “no perdamos terreno” como Estado y que “no dejemos rezagada a la gente”, en tanto que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que se apuesta a “ir construyendo comunidad y que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo, para participar y que sea un lugar seguro”. La iniciativa se aplicará también en barrios de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.

Datos relevantes se dieron a conocer ayer. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social presentaron ayer el informe “Trabajo y población migrante en Uruguay”, que reveló que la población migrante superaba las 104.000 personas cotizantes a la seguridad social, y que hubo una duplicación entre 2017 y 2026, cuando la población migrante pasó de 3% a 7% del total de aportantes.

En materia judicial y educativa, las recientes amenazas de tiroteos en centros de estudio llevaron ante la Justicia a dos adolescentes de 14 y 15 años, que deberán cumplir tres meses de tareas socioeducativas. Uno de los adolescentes deberá disculparse y asumir las responsabilidades ante el resto de los estudiantes del centro, pasando clase por clase. Según pudo saber la diaria la investigación no halló evidencia de planificación para concretar las amenazas realizadas.

Una novedad regional es que el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, dijo a la prensa que Venezuela “está suspendida del Mercosur, pero dado que atraviesa un momento diferente, este tema se volverá a discutir”. Alckmin volverá a ser candidato a la vicepresidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones generales de octubre. Vale recordar que Venezuela está suspendida del Mercosur desde 2017 tras violar la cláusula democrática del acuerdo de participación del bloque comercial.

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Hasta el lunes.