El fiscal de Adolescentes de 3º turno, Raúl Iglesias, alcanzó este jueves un acuerdo abreviado con la defensa de uno de los adolescentes investigados por amenazas de tiroteo en centros educativos.

El acuerdo implicó que el adolescente asuma la responsabilidad por infracción a la ley por un delito de amenaza especialmente agravada, y se dispuso la libertad asistida, con medidas socioeducativas por tres meses a cargo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Además, en este caso, se dispuso que el adolescente, de unos 15 años, pida disculpas en el centro educativo, como una forma de reparar el daño, y coordine con la dirección del centro para explicar en los salones lo ocurrido y las consecuencias que le generó.

Fuentes policiales señalaron a la diaria que además se investigan otros seis casos en centros educativos de Montevideo. Hasta ahora, en ninguno de los casos se han encontrado elementos que impliquen un plan para llevar a cabo los tiroteos a los que hacen referencia los mensajes, y agregaron que en el marco del intercambio en redes sociales los adolescentes van subiendo el tono de las amenazas que realizan, como una forma de competir con sus pares.

El lunes, otro adolescente, de 14 años, fue responsabilizado por un delito de amenazas, luego que escribiera en el baño del centro educativo al que concurre “mañana tiroteo”. En ese caso, la justicia dispuso también tres meses de medidas socioeducativas, pero no incluyó en el acuerdo un pedido de disculpas a la comunidad educativa.