Geraldo Alckmin, en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 4 de febrero de 2026.

La reincorporación de Venezuela al Mercosur es un tema que deberá ser discutido, de acuerdo a lo que expresó el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin en una conferencia de prensa en Brasilia.

El país se encuentra suspendido del grupo desde 2017, tras violar la cláusula democrática del acuerdo de participación del espacio que tiene como miembros permanentes a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Venezuela está suspendida del Mercosur, pero dado que atraviesa un momento diferente, este tema se volverá a discutir”, afirmó a la prensa Alckmin, quien será el candidato a la vicepresidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones generales de octubre.

Estas declaraciones de Alckmin se producen tras los drásticos cambios que se produjeron en Venezuela a partir del 3 de enero, cuando una intervención estadounidense secuestró y deportó a Nueva York a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Dos días después, con la anuencia de Washington, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y a partir de ese momento Caracas adoptó una postura más conciliadora, buscando reanudar y normalizar las relaciones con instituciones occidentales y socios estratégicos, como es el caso de Estados Unidos.

La eventual reincorporación de Venezuela al Mercosur requeriría el consenso de los Estados miembros y una evaluación de si cumple los estándares democráticos mínimos.

Alckmin, quien también fue durante el actual mandato de Lula ministro de Industria y Comercio, destacó que la expansión forma parte de la agenda estratégica del Mercosur. Además del eventual regreso de Venezuela al organismo, Bolivia está adoptando las normas legales y comerciales del bloque tras ser aceptada como miembro pleno en 2024, mientras que Colombia también está buscando incorporarse como miembro pleno.

De concretarse, el regreso de Venezuela al Mercosur coincidirá con la finalización por parte del bloque de los últimos pasos del acuerdo económico con la Unión Europea, que, de concluirse, formalizará la mayor región de libre comercio del mundo.

El acuerdo que fue negociado por las partes durante más de 20 años comenzará a implementarse de manera provisoria a partir del 1° de mayo.

Brasil estima que, cuando el acuerdo esté vigente, podría aumentar sus exportaciones al bloque europeo en torno al 13%, de acuerdo a lo que informó la cadena Bloomberg.

Alckmin valoró positivamente el acuerdo al que se llegó con los europeos, al que calificó como una situación beneficiosa para todos, según informó el portal Info Money.

“Es una situación beneficiosa para todos. La sociedad gana cuando se abren los mercados, se reducen los aranceles y se estimula la competitividad. Es el mayor acuerdo comercial entre bloques del mundo. Estamos hablando de un mercado de 22 billones de dólares, y el viaje del presidente Lula a Europa tiene precisamente ese objetivo. También para dar a conocer nuestros biocombustibles en la Feria de Hannover”, declaró el vicepresidente en el comienzo esta semana cuando el mandatario había comenzado su gira por Alemania.