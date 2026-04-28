Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) presentó este lunes, en el marco del Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, su informe de gestión anual correspondiente a 2025. Los datos reflejan un aumento de las situaciones de violencia detectadas respecto de todos los años anteriores: el sistema registró 9.178 casos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año pasado, lo que se traduce en un promedio de 25 casos por día y representa un aumento de 3% respecto del año anterior. Del total detectado, 2.536 representan nuevos ingresos al sistema.

Las cifras muestran algunas tendencias que se mantienen respecto de los años previos: la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres (55% frente al 45% de los varones), la mayor parte de los casos se concentra en las franjas etarias de seis a 12 años (38%) y de 13 a 17 años (34%) y el tipo de violencia más frecuente continúa siendo el maltrato emocional (38%), seguido por la negligencia (24%), las violencias sexuales (18%) y el maltrato físico (15%). A su vez, las principales personas agresoras siguen perteneciendo al entorno familiar directo o al núcleo de convivencia: las madres (34%), los padres (29%), otros familiares (9%), la pareja de la madre (8%) y personas no familiares (5%). En el 38% de las situaciones detectadas, la persona agresora convive con niñas, niños y adolescentes, lo cual “incide directamente en las posibilidades de detección e intervención”, como advierte el propio Sipiav en el documento.

En diálogo con la diaria, la directora del Sipiav, María Elena Mizrahi, destacó como un avance que trae este informe la sistematización de datos sobre violencia vicaria, así como el “salto cualitativo” que dio el sistema en lo que hace a la atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio.

En el terreno político, se relanzó “El FA te escucha” en Río Negro, con especial énfasis en la problemática de empleo que atraviesa el departamento; el ex comandante en jefe de la Armada Jorge Wilson compareció por casi cuatro horas ante la comisión especial del Parlamento que investiga el proceso de compra de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama; e integrantes de la asociación Maestra Elena Quinteros se reunieron con el presidente Yamandú Orsi para plantearle su aspiración de que el apartamento donde vivió la maestra desaparecida durante la dictadura cívico-militar se convierta en un sitio de memoria.

Además, en una nueva entrega de la diaria Verifica, nuestro compañero Javier Revetria revisó qué dicen los datos y los expertos sobre las recientes declaraciones de la exministra de Seguridad y actual senadora de Argentina Patricia Bullrich, quien de visita en Uruguay aseguró que la regulación del cannabis en nuestro país “no está dando el resultado que debería dar, que es descomprimir el dinero del microtráfico”.

Hasta mañana.