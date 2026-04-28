Integrantes de la asociación civil Maestra Elena Quinteros fueron recibidos este lunes en la Torre Ejecutiva por el presidente Yamandú Orsi, a quien le plantearon su aspiración de que el apartamento donde vivió la maestra desaparecida durante la dictadura cívico-militar se convierta en un sitio de memoria. En la actualidad el inmueble pertenece al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que en este período lo entregó en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Al término del encuentro, la exfiscal Mirtha Guianze, integrante de la asociación, aseguró a la prensa que hubo una “muy buena recepción” por parte de Orsi, por lo que estiman que el proyecto pueda “ser llevado adelante”. Guianze estuvo acompañada por Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarburu y dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), la militante feminista Lilián Celiberti y el exintendente de Canelones Marcos Carámbula.

El apartamento fue entregado a la ANEP en octubre junto con el lugar donde funcionó la Cárcel del Pueblo. El PVP, en el que militó Quinteros, reclamó durante años que el inmueble ubicado en la calle Ramón Masini dejara de ser utilizado como vivienda de servicio para efectivos militares. En mayo el planteo fue trasladado a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, quien se comprometió a cambiar la situación. En octubre, cuando se anunció la entrega en comodato a la ANEP, el PVP lo recibió como “un hecho histórico” y, aunque aceptó que pasara a la órbita de un organismo de la educación, expresó su deseo de que se convirtiera en un sitio de memoria.

En su momento, cuando se procesó la decisión en el Consejo Directivo Central de la ANEP, la representante de los docentes, Daysi Iglesias, se abstuvo de acompañar la medida por considerar que el ente “no tiene como competencia el cuidado ni el mantenimiento de los sitios de memoria”, tarea que es potestad del Ministerio de Educación y Cultura.

La resolución de traspaso del inmueble impide la creación de un sitio de memoria en el lugar y establece que en 30 años el apartamento será devuelto al MDN. Recientemente, Lazo explicó que, “por las condiciones jurídicas”, el inmueble tenía que traspasarse bajo “una forma de comodato que [permitiera que] siguiera estando en la órbita del ministerio”, y señaló que “es a 30 años porque la figura así lo indica”.

El uso que la ANEP ha pretendido darle al inmueble hasta ahora es el de una residencia para jóvenes docentes del interior del país. Desde la asociación Maestra Elena Quinteros señalaron a la diaria que no comparten la idea de convertir el apartamento en una residencia y consideraron, además, que se trata de un inmueble pequeño para funcionar con esa función. Asimismo, resaltaron que con la declaración de sitio de memoria podrían alojarse allí archivos de memoria.

En diálogo con la prensa, Celiberti recordó que el proceso de constitución de un sitio de memoria se rige por la Ley 19.641, que “determina los pasos, los procesos y los controles que se realizan para la declaración de sitio de memoria”. El procedimiento para la determinación y creación de un sitio de memoria debe iniciarse ante la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, dependiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En noviembre de 2024 esa comisión resolvió señalizar el inmueble.

“Lo que nosotros pretendemos como asociación Maestra Elena Quinteros es que el apartamento sea declarado sitio de memoria”, recalcó Celiberti, y señaló que Orsi, “en principio, fue receptivo” al planteo y “quedó de averiguar, de ver y de establecer lo posible para que en junio, cuando se cumplen los 50 años del secuestro de Elena Quinteros, pudiéramos tener una respuesta al respecto”. Quinteros está desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando, en un intento por lograr asilo político en la embajada de Venezuela, fue secuestrada.