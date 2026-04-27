Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Mientras se prepara el documento final con los resultados del diálogo sobre seguridad social, que se dará a conocer esta semana, ya han surgido polémicas por los acuerdos alcanzados. Los partidos de la oposición salieron a criticar que las AFAP vayan a ser retiradas del manejo de las cuentas de ahorro individual, y ahora también cuestionan que se quiten las contraprestaciones exigidas para el cobro de las asignaciones familiares. Uno de los cuatro ejes del Diálogo Social fue la protección a la infancia, y varios referentes del oficialismo han señalado que hay evidencia de que las contraprestaciones no son del todo eficientes. “Suspender la asignación familiar termina perjudicando a las infancias más vulnerables”, había dicho el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió en X que “sería un grave error” y “una señal pésima hacia la ciudadanía dejar de exigir la asistencia escolar” para cobrar la asignación; el diputado blanco Pablo Abdala dijo que es “otra mala noticia” del Diálogo Social, ya que “consolida la dependencia” y convierte el sistema en “mero asistencialismo”, y el senador colorado Robert Silva expresó que la medida sería “un retroceso”. El representante del PIT-CNT en el Diálogo Social, Carlos Clavijo, aclaró que la idea no solo es eliminar la contraprestación, sino también “generar políticas de acompañamiento” para que los niños vuelvan al sistema educativo.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y Adolescente, el sábado, la Plataforma de Infancias y Adolescencias, el PIT-CNT, Fucvam y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, entre otras organizaciones sociales, realizaron una jornada para “denunciar, intercambiar y construir soluciones que garanticen una vida libre de violencias”.

En el plano internacional, el sábado, un hombre disparó un arma a pocos metros de donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, y se cree que el presidente Donald Trump y otros funcionarios de su administración eran los probables objetivos. No hubo víctimas fatales y el hombre fue atrapado casi de inmediato.

Ese mismo día, en Colombia, hubo un atentado con explosivos contra un ómnibus en Cajibío, en el que murieron 20 personas y decenas resultaron heridas. Este ataque, que se produce a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, fue adjudicado a un grupo disidente de las FARC. El presidente Gustavo Petro calificó a los autores del atentado como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”.

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