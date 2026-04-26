“Infancias y adolescencias: emergencia nacional. Es tiempo de actuar frente a las violencias” fue la consigna con la que la Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS), el PIT-CNT, Fucvam y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, entre otras organizaciones sociales, convocaron el sábado a una jornada para “denunciar, intercambiar y construir soluciones que garanticen una vida libre de violencias”, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y Adolescente.

El psicólogo Fernando Olivera, integrante de PIAS, dijo a la diaria que, “ante la falta de respuesta integral que tiene el Estado frente a situaciones de violencia, ante la ausencia de protocolo, ante la ausencia de una institucionalidad que entienda de forma integral estas cuestiones”, las organizaciones decidieron crear “un frente social”. Para PIAS, la jornada del sábado –en la que participaron unas 120 personas– “se entendió claramente como un puntapié y una necesidad de seguir haciendo acciones conjuntas”. Olivera señaló que “hace mucho tiempo” que se exige “una respuesta más integral acerca de todos los tipos de violencia”.

La Red Pro Cuidados fue otra de las organizaciones que convocaron a la jornada. Su presidenta, Teresa Supervielle, dijo a la diaria que el objetivo de la convocatoria fue no solo invitar a aquellos colectivos vinculados a las infancias y adolescencias, sino también a los que no lo estén directamente para que “adopten esta consigna de lucha contra el maltrato infantil y todo tipo de violencia, y que desde su lugar, con sus sindicatos, con sus adherentes, puedan trabajar también el tema”.

Supervielle dijo que, en el marco de la jornada, con los distintos talleres que hubo, se reflexionó acerca de los casos de Jonathan Correa y Moisés Martínez, así como “el impacto que han tenido ciertas leyes retrógradas, como la ley de corresponsabilidad en la crianza, que favorece en algunos artículos que se siga reproduciendo la violencia contra las infancias”.

“No hay margen para seguir postergando decisiones”

Uno de los objetivos de la jornada fue generar propuestas para entregar al Poder Ejecutivo y al Gabinete de Primera Infancia y Adolescencia, creado por la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, reglamentada a finales del año pasado. Consultado sobre si en las propuestas elaboradas este sábado está incluida la mirada de los adolescentes, Olivera adelantó que habrá un documento independiente al respecto, y señaló que “hay una mirada muy crítica de los adolescentes hacia lo que hacemos los adultos, y con el tema de los entornos digitales”.

En el documento final de la jornada, al que tuvo acceso la diaria, se sostiene que “estamos frente a una problemática estructural, persistente y profundamente naturalizada que atraviesa la vida de las infancias y adolescencias”; en ese marco, se advierte que las respuestas son “fragmentadas” y los sistemas “no dialogan entre sí”. “Frente a este escenario, no hay margen para seguir postergando decisiones. Es tiempo de pasar del diagnóstico a la acción”, se subraya.

En materia de inversión, las organizaciones proponen que haya una “redistribución del presupuesto nacional” y que se grave al 1% más rico para “combatir la pobreza y desigualdad de los hogares más pobres con niños, niñas y adolescentes a cargo”.

También se plantea fortalecer el Sistema de Cuidados; que se haga una ley de armas y municiones, que “sea auditable, transparente y tenga una perspectiva de derechos humanos que promueva una cultura no violenta”, y que se desarrollen programas de prevención y detección temprana de las violencias con especial foco en las etapas de embarazo y primera infancia. Asimismo, se marca como una urgencia la incorporación de la Educación Sexual Integral en toda la trayectoria educativa.

En cuanto al acceso a la justicia, las organizaciones sugieren que se cree una defensoría para niños, niñas y adolescentes independientes, “con recursos necesarios y eficientes, integrando una mirada multidisciplinar”. Consultada sobre la figura del comisionado parlamentario para infancias y adolescencias propuesta por el Frente Amplio, Supervielle dijo que “puede ser”, dada la autonomía que tendría, pero aclaró que en la instancia de este sábado no se avanzó en una “propuesta detallada”. “Simplemente sentimos esa necesidad de que falta una metodología que permita que no se practique la revictimización de los chiquilines”, agregó Supervielle.

Sobre los tres tipos de violencia en los que hicieron énfasis en la jornada –la institucional, la digital y la territorial–, los colectivos proponen que se desarrolle un observatorio sobre violencias institucionales para “visibilizar y abordarlas” desde “una perspectiva de la promoción y protección”. A nivel legislativo, en tanto, se exige que se derogue la ley de corresponsabilidad en la crianza, aprobada en la pasada legislatura.