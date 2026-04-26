Fue exitoso el paso de Uruguay por los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se disputaron en Panamá, con participación de chicos de entre 14 y 17 años en diferentes disciplinas; hubo más de 70 deportistas uruguayos compitiendo con la bandera en el pecho.
Respecto a la edición 2022, que fue en Rosario, Argentina, la celeste ganó una medalla menos, pero esta vez se quedó con un oro más. En ambas ocasiones terminó en el noveno lugar del medallero, aunque ahora participaron 14 países, uno más que hace cuatro años.
Las 17 medallas de Uruguay
En la primera semana, la delegación uruguaya sumó 11 medallas. El primer oro lo ganó Angelina Solari en natación, en 100 metros libres, la nadadora de Olimpia también obtuvo la medalla de plata en 50 metros libres.
En gimnasia artística femenina hubo un gran desempeño del equipo uruguayo. Isabella Marenco ganó dos medallas, una de oro, y Camila Buck también obtuvo un par de metales. Además, el combinado celeste ganó la plata por equipos.
En atletismo, Antonella Bonomi ganó el oro en 2000 metros con obstáculos femenino, donde rompió el récord en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. La corredora de 17 años había arañado el podio al salir cuarta en los 1500 metros.
El básquetbol 3x3 masculino fue el último en coronarse tras vencer 15-14 a Paraguay en la final. En el debut había sido derrota ante los guaraníes por el mismo resultado, luego hubo cinco triunfos consecutivos de los dirigidos por Carlos Barrios. El plantel estuvo compuesto por Brahian Gómez, Luis Pedro Imas, Francisco Pereira y Mateo Sansberro.
|Deporte
|Medalla
|Atletismo
|Oro – Antonella Bonomi (2000m con obstáculos femenino)
|Atletismo
|Plata – Bruno Núñez (2000m con obstáculos masculino)
|Atletismo
|Bronce – Bruno Núñez (3000m masculino)
|Básquet 3x3
|Oro – equipo masculino
|Boxeo
|Bronce – Lis Núñez (60 kg femenino)
|Boxeo
|Bronce – Franco Ledesma (65 kg masculino)
|Boxeo
|Bronce – Dahel Abrines (80 kg masculino)
|Gimnasia artística
|Oro – Isabella Marenco (suelo femenino)
|Gimnasia artística
|Plata – Isabella Marenco (individual general femenino)
|Gimnasia artística
|Plata – Camila Buck (barras asimétricas)
|Gimnasia artística
|Bronce – Camila Buck (individual general femenino)
|Gimnasia artística
|Plata – equipo (clasificación general)
|Judo
|Bronce – Luisana Ramírez (44 kg femenino)
|Levantamiento de pesas
|Bronce – Facundo Asuaga (+98 kg)
|Natación
|Oro – Angelina Solari (100m libres)
|Natación
|Plata – Angelina Solari (50m libres)
|Tenis
|Plata – Felipe Vázquez y Sofía Barbosa (doble mixto)
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