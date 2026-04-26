La delegación celeste sumó un oro más con respecto a 2022; hubo metales ganados en básquetbol 3x3, atletismo, natación, tenis, gimnasia artística, boxeo, judo y levantamiento de pesas.

Fue exitoso el paso de Uruguay por los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se disputaron en Panamá, con participación de chicos de entre 14 y 17 años en diferentes disciplinas; hubo más de 70 deportistas uruguayos compitiendo con la bandera en el pecho.

Respecto a la edición 2022, que fue en Rosario, Argentina, la celeste ganó una medalla menos, pero esta vez se quedó con un oro más. En ambas ocasiones terminó en el noveno lugar del medallero, aunque ahora participaron 14 países, uno más que hace cuatro años.

Las 17 medallas de Uruguay

En la primera semana, la delegación uruguaya sumó 11 medallas. El primer oro lo ganó Angelina Solari en natación, en 100 metros libres, la nadadora de Olimpia también obtuvo la medalla de plata en 50 metros libres.

En gimnasia artística femenina hubo un gran desempeño del equipo uruguayo. Isabella Marenco ganó dos medallas, una de oro, y Camila Buck también obtuvo un par de metales. Además, el combinado celeste ganó la plata por equipos.

En atletismo, Antonella Bonomi ganó el oro en 2000 metros con obstáculos femenino, donde rompió el récord en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. La corredora de 17 años había arañado el podio al salir cuarta en los 1500 metros.

El básquetbol 3x3 masculino fue el último en coronarse tras vencer 15-14 a Paraguay en la final. En el debut había sido derrota ante los guaraníes por el mismo resultado, luego hubo cinco triunfos consecutivos de los dirigidos por Carlos Barrios. El plantel estuvo compuesto por Brahian Gómez, Luis Pedro Imas, Francisco Pereira y Mateo Sansberro.

Deporte Medalla Atletismo Oro – Antonella Bonomi (2000m con obstáculos femenino) Atletismo Plata – Bruno Núñez (2000m con obstáculos masculino) Atletismo Bronce – Bruno Núñez (3000m masculino) Básquet 3x3 Oro – equipo masculino Boxeo Bronce – Lis Núñez (60 kg femenino) Boxeo Bronce – Franco Ledesma (65 kg masculino) Boxeo Bronce – Dahel Abrines (80 kg masculino) Gimnasia artística Oro – Isabella Marenco (suelo femenino) Gimnasia artística Plata – Isabella Marenco (individual general femenino) Gimnasia artística Plata – Camila Buck (barras asimétricas) Gimnasia artística Bronce – Camila Buck (individual general femenino) Gimnasia artística Plata – equipo (clasificación general) Judo Bronce – Luisana Ramírez (44 kg femenino) Levantamiento de pesas Bronce – Facundo Asuaga (+98 kg) Natación Oro – Angelina Solari (100m libres) Natación Plata – Angelina Solari (50m libres) Tenis Plata – Felipe Vázquez y Sofía Barbosa (doble mixto)

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