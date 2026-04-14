La judoka de 16 años Luisana Ramírez fue bronce en la categoría hasta 44 kilos.

Los Juegos Sudamericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario en el que participan atletas de entre 14 y 17 años de edad, de todos los países de América del Sur y algunos del Caribe y Centroamérica. Esta vez se realiza del 12 al 25 de abril en Panamá, y hay 24 deportes en competencia en los que participan 15 países distintos.

La ceremonia inaugural se realizó en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con 70 deportistas en la delegación uruguaya; los abanderados fueron la nadadora Angelina Solari, que viene de ser bronce en los Panamericanos júnior, y el jugador de tenis de mesa Sebastián Timbal.

Primera medalla en judo

Los primeros días de competencia ya alcanzaron para conseguir el primer metal celeste: Luisana Ramírez fue bronce en judo, en categoría hasta 44 kilos. La uruguaya debutó con derrota frente a Rosalvick Aguilar de Venezuela por ippon, que es un lanzamiento completo en el que un competidor arroja a su oponente al tatami con fuerza y velocidad, el oponente cae de espaldas, y el luchador que lo consigue gana la pelea.

En el segundo combate superó a la peruana Ruth Villanueva, también por ippon, en apenas 12 segundos. Por la medalla, derrotó a la argentina Brisa Mercado en pelea que duró poco más de un minuto, pero donde se notó gran superioridad de Ramírez, que había conseguido un waza ari –la segunda puntuación más alta cuando realiza una técnica que demuestra efectividad, como una proyección que no logra derribar completamente al rival– instantes antes de lograr el ippon.

La venezolana Rosalvick Aguilar fue oro y la brasileña Laiane Timbira se quedó con la presea plateada.

Martes de competencia para los uruguayos

El martes arrancó con surf, Jacinta Salvariño perdió ante la panameña Kely Gasparovic, pero a las 16.00 tendrá la revancha ante la misma rival. Roberto Camblor venció al chileno Pascual Llorens. El surfista uruguayo ahora enfrentará a Mike Prada de Venezuela.

En tenis de mesa, Sebastián Timbal debutó con triunfo ante el boliviano Sergio Ressini, pero cayó en cuartos de final con el brasileño Davi Fujii en trámite ajustado. Fausto Pinato, en tanto, le ganó a Alan Durán de Bolivia y perdió en octavos contra Jonathan Vega, de Venezuela.

En judo competirá Valentín Etchamendy, en categoría hasta 66 kilos masculino; debutará frente al chileno Joaquín Díaz. En boxeo habrá dos uruguayos: Thiago Gutiérrez enfrenta a Jeremías Borja, de Ecuador, en categoría hasta 55 kilos, y Franco Ledesma va con el chileno Nicolás Concha, en cuartos de final, hasta 65 kilos.