La delegación celeste sumó dos medallas más en 2.000 metros con obstáculos, la corredora celeste rompió varias marcas; hoy el tenis sumará un nuevo metal en la final de doble mixto.

El jueves por la noche Uruguay confirmó una nueva medalla en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Felipe Vázquez y Sofía Barbosa disputarán esta tarde la final de doble mixto de tenis ante los brasileños Eduarda Carbone y Leonardo Storck.

2.000 metros de gloria

La delegación uruguaya venía con 11 metales colgados y en la mañana del viernes agregó dos más en atletismo. Antonella Bonomi ganó la medalla de oro en 2.000 metros con obstáculo al completar la competencia en 6:57.92, rompiendo el récord histórico de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Además, fue la primera mujer que bajó los siete minutos en esta prueba. Participación redonda de la corredora de 17 años que ganó de punta a punta.

En la misma competencia, pero a nivel masculino, Bruno Oviedo ganó la medalla de plata al frenar los relojes en 6:03.39, casi a seis segundos del ganador Thiago Goyzueta, de Perú.

En atletismo también, Juan Fernández Chaves participó en la final de jabalina, pero no llegó a puestos de metales. Terminó sexto con su mejor lanzamiento como marca: 52.70. Tisbe Acosta corrió en 200 metros llanos, y fue quinta en su serie con 26.51, pero no pudo llegar a la final.

De todas partes vienen

En esgrima, en espada individual femenina, Julieta Olivera debutó con derrota 5-4 ante la brasileña Pietra Roquini, luego perdió 5-2 con Briana Sandoval de Bolivia y, por el mismo resultado, con Lucianna Aroca de Ecuador y Valeria Escobar de Venezuela; fue eliminada al caer en la ronda de 16 con Alessia Massa.

En karate debutó Santino Peña, en el grupo A de la categoría hasta 68 kilos. Venció 4-2 a Jaydion Hooi, de Curazao, luego perdió 2-1 con el argentino Lisandro Fontana, le ganó 5-4 al colombiano Henry Viveros y perdió 4-1 con Piero Macchiavello. Más tarde, debutará Mateo Ciuffardi en la misma categoría, pero en el grupo B.

En taekwondo, hasta 73 kilos, Gonzalo Torrado perdió en octavos de final ante el boliviano Miguel Fernández 2-1 y, en la misma instancia, quedó eliminado Lucas Soria en la categoría hasta 55 kilos frente al argentino Leonel Imboden.

El básquetbol masculino 3x3 venció a Bolivia 19-11 y clasificó a cuartos de final, donde espera rival.