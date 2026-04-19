Gimnasia artística le dio cinco medallas a Uruguay, incluida una de oro; la delegación celeste también ganó tres en boxeo, dos en natación y otra en judo.

Hay buen andar en la numerosa delegación uruguaya en la primera semana de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se están disputando en Panamá y tendrán lugar hasta el sábado 25, torneo en el que, en las distintas disciplinas, compiten deportistas entre 14 y 17 años.

La primera en ganar medalla fue Luisana Ramírez, que fue bronce en judo; después apareció la muy buena tarea de Angelina Solari, nadadora de Olimpia, que primero fue oro en natación, participando en los 100 metros libres, y este domingo fue segunda en la final femenina de 50 metros libres y se colgó la plata. La uruguaya entró detrás de la favorita, la argentina Laila Chain, y por delante de la brasileña Beatriz Cavalheiro, quien completó el podio.

A su vez, como los deportes de combate premian a todos los competidores de semifinales, Lis Núñez fue bronce en boxeo femenino hasta 60 kg, al igual que Franco Ledesma en la categoría masculina hasta 65 kg masculino y Dahel Abrines en masculino hasta 80 kg.

Gimnasia artística para encuadrar

La gimnasia artística le dio cinco medallas a Uruguay, con Isabella Marenco, de 15 años, como principal exponente. Fue oro en suelo y plata en la clasificación general, confirmando una gran proyección de la gimnasta que había conquistado cinco metales en el Sudamericano júnior de Medellín el año pasado.

Camila Buck, que también había brillado en Colombia en noviembre de 2025, fue medalla de plata en barras asimétricas y terminó en el tercer escalón de la clasificación general colocándose la presea bronceada. El desempeño de las dos competidoras, entre otras, llevó a que el equipo celeste femenino consiguiera la plata por equipos.