Hubo participación de la delegación uruguaya en ciclismo de ruta masculino y femenino, gimnasia artística, surf, tiro con arco, natación y boxeo, disciplina que dio dos medallas más.

Continúan disputándose los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, y la obtención del bronce de Luisana Ramírez en judo dejó de ser la única de Uruguay hasta el momento. En natación había comenzado muy bien Angelina Solari, que ganó su serie de 100 metros libres con 57.13; la nadadora de Olimpia marcó el mejor tiempo de la tabla general en las clasificatorias y se ilusionó con pelear medallas. En la final, Solari hizo un tiempo de 56.31 y se terminó colgando la medalla de oro en los 100 metros tras vencer a la brasileña Joice Otero y la colombiana Carolina Rojas, segunda y tercera, respectivamente.

Giuliana Pereira, por su parte, compitió en 50 metros espalda, llegó tercera en su serie con 30.73, quedó sexta en la clasificación general y compitió en la final, donde terminó en el séptimo lugar.

En ciclismo de ruta se disputó la contrarreloj masculina. Laurencio Aquino, ciclista de 17 años que es campeón nacional en esta especialidad, fue decimotercero y Aparicio Caraballo, decimoséptimo.

También se corrió la contrarreloj en ciclismo de ruta femenino. Sol Mockford terminó duodécima con un tiempo de 23:17.00, casi dos minutos detrás de la cima, mientras que Julieta Albornoz culminó en el decimoséptimo lugar con 24:29.32.

En surf, Roberto Camblor, que ya había competido en días anteriores, perdió en el repechaje con el colombiano Romeo Chávez.

En tiro con arco hubo una buena participación de Sophia Batalla, que terminó sexta con 625 puntos; quedó parcialmente a 51 de la cima de la tabla, pero solamente a 20 unidades de los puestos de medallas.

Jueves intenso en busca de medallas

Lis Núñez peleó con la boliviana Giuliana Velásquez en boxeo femenino hasta 60 kg, en una de las semifinales, y perdió. También en semis, Franco Ledesma combatió sin suerte con el brasileño Daniel Barnabé en la categoría hasta 65 kg masculino. Por ser deportes de combates ambos competidores consiguieron medallas de bronce.

Dahel Abrines debutó en cuartos de final contra César Avellaneda de Perú en la categoría hasta 80 kg masculino y ganó, victoria que le dio el pase a la semifinal.

En gimnasia artística Diego Hernández tendrá dos pasajes hoy y otros dos el viernes en representación del equipo de Uruguay, que debutará en la competencia en serie junto con Ecuador, Argentina y Perú.