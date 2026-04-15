Hubo participación en boxeo donde destacó Franco Ledesma, que sigue el camino rumbo a medallas junto con judo y surf; hoy continúa la actividad con el debut de Sophia Batalla en tiro con arco.

Uruguay ya tiene una medalla en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se disputan en Panamá; la consiguió Luisana Ramírez, que fue bronce en judo, en la categoría hasta 44 kilos. El martes continuó la actividad para los deportistas uruguayos de entre 14 y 17 años, que forman parte de la delegación de 70 competidores celestes.

En boxeo hasta 55 kilos, Thiago Gutiérrez perdió de forma contundente ante Jeremías Borja, de Ecuador. Más tarde, en categoría hasta 65 kilos, fue victoria de Franco Ledesma sobre Nicolás Concha, de Chile; ahora peleará el jueves en los cuartos de final.

En judo, Valentín Etchamendy perdió con Joaquín Díaz de Chile en una pelea ajustada donde el Uruguayo dio batalla pero no pudo quedarse con el combate.

En surf, Roberto Camblor, que había comenzado con una victoria, cayó ante Mike Prada, de Venezuela; esta tarde participará en el repechaje. Tomás Casafont cayó con Ryan Martins, de Brasil. La que se rehízo fue Jacinta Silvariño, que se impuso en la revancha ante la panameña Kely Gasparovic, que le había ganado durante la mañana. En el repechaje, en la mañana del miércoles, perdió contra Carol Bastides, de Brasil.

En la tarde debutará Sophia Batalla, de 15 años, quien competirá en tiro con arco individual compuesto femenino. Será la primera vez que Uruguay participe en esta disciplina en esta clase de eventos.