La dupla de tenis doble mixto compuesta por Felipe Vázquez y Sofía Barbosa ganó en semifinales, mientras que en básquetbol comenzó el camino entre derrotas y victoria; en atletismo varios deportistas volvieron a quedar cerca de medallas.

Los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se están disputando en Panamá, terminarán el próximo sábado. Esta semana la delegación uruguaya no obtuvo medallas, pero hay una en la puerta para sumarse a las 11 que se consiguieron la primera semana.

En doble mixto de tenis hubo un buen doblete de triunfos de la dupla compuesta por Felipe Vázquez y Sofía Barbosa. En primera instancia chocaron contra los competidores de Curazao, Keziah Fluonia y Brandon Bridgewater, y ganaron 4-1 en ambos sets. Ese enfrentamiento se debería hacer jugado el martes, pero finalmente se disputó en la tardecita del miércoles, por eso tuvo chicos más cortos. Los uruguayos volvieron a la pista y derrotaron a los peruanos Nicolás Baena e Yleymi Muelle, en un partidazo, 1-4, 5-4 y 11-9 en el tie break que ofició de tercer set para definir el ganador.

El jueves de noche los celestes se cruzaron con Argentina en otro partidazo. La dupla uruguaya derrotó 7-6, 6-7 y 10-8 a la albiceleste, conformada por Benjamín Chelia y Sofía Meabe, y pasó a la final. Por el oro o la plata jugarán ante el ganador del cruce Paraguay-Brasil al mediodía del viernes.

Con la bandera en el pecho

Uruguay debutó en básquetbol 3x3 femenino con derrota 8-6 ante Colombia y luego volvió a caer con Venezuela, en este caso 11-7. En la rama masculina, comenzó ante Paraguay y perdió 16-15; la celeste perdía 12-4 y llegó a tener el tiro para ganar, pero no entró y en la respuesta perdió; el próximo partido es con Argentina a las 20.05, y mañana cerrará la participación en el grupo contra Bolivia. El plantel que dirige Carlos Barrios está compuesto por Mateo Sansberro, Luis Pedro Imas, Francisco Pereira y Brahian Gómez.

En esgrima, Francisco Pardo debutó con derrota 5-4 ante el colombiano Nicolás Camilo, pero luego se recompuso y le ganó 5-3 al brasileño Pedro Louzada. Por el grupo A de la espada individual, en la tarde, cayó 5-1 ante el venezolano Diego del Moral y 5-0 ante el chileno Andrés Grageda. La solitaria victoria le permitió pasar a dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentó al paraguayo Alejandro Acosta y cayó 15-11, en el cierre de su participación.

En golf no fue un buen día para los uruguayos Martín Silveira y Matías Angenscheidt, que marchan en los últimos dos puestos de la clasificación general, decimoctavo y decimonoveno, respectivamente. Mañana tendrán el último circuito, pero están muy lejos de los puestos de medalla.

Cerca, pero no

En atletismo Uruguay volvió a estar cerca de obtener medallas, como había sucedido el miércoles. Felipe Malgor terminó en la quinta colocación en la final de 400 metros con vallas, con una marca de 57:14, y quedó a menos de tres segundos del bronce. El corredor de 15 años también disputó la final en 400 metros llanos y quedó séptimo con 54:93.

Sofía Reyes compitió en la final de salto largo y salió quinta. El mejor de los seis saltos, y el que le valió la marca, fue el quinto: se clavó en los 5,41 metros en la arena. Quedó a 17 centímetros del bronce y a 30 del oro.