Antonella Bonomi en 1.500 metros llanos y Juliana Fontes en salto alto acariciaron medallas; Felipe Vázquez viene bien encaminado en tenis. Toda la participación de la jornada.

Comenzó el atletismo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, evento donde la delegación uruguaya sumó 11 medallas y va por más en los últimos días de competencia de cara a la finalización, que será el próximo sábado.

Antonella Bonomi rompió su récord personal al correr los 1.500 metros femeninos en 4.40.32 y quedó arañando el podio al terminar en la cuarta colocación en la final por medallas, en la que participaron 11 corredoras. Fue un gran desempeño de la uruguaya de 17 años.

Tisbe Acosta compitió en 100 metros llanos femenino; fue quinta en su serie con 12.63, pero su marca no le dio para clasificar a la final. Quedó undécima en la clasificación general la atleta de 15 años, que también competirá en los 200 metros.

Felipe Malgor corrió en 400 metros llanos masculino; con 51.82 fue quinto en su serie y quedó fuera de la final, a la que clasificaban los seis mejores tiempos. Fue octavo en la tabla general.

Juliana Fontes llegó con buenas expectativas a la final de salto alto ya que era la tercera con mejor marca histórica, habiendo superado los 1,65 metros en su mejor salto; además había saltado 1,64 este año. La competencia estuvo por encima del potencial de la uruguaya, que alcanzó a pasar los saltos de 1,63 pero no pudo superar la barrera de 1,66. Terminó sexta, a seis centímetros de la ganadora del oro, la ecuatoriana Jeraldine Pata.

Participación uruguaya en otros deportes

En taekwondo hubo un gran debut de Aharon Rivero, que superó 2-0 a Jesus Escurra de Paraguay en octavos de final hasta 63 kilos masculino, pero luego cayó 2-0 contra Gabriel Fonseca, de Brasil.

En tenis comenzó notable Felipe Vázquez, que le ganó en doble 6-0 a Leonardo Winkel de Curazao en octavos de final del single masculino; ahora irá en cuartos contra Dante Pagani, de Argentina. Vázquez también participará en el doble mixto junto a Sofía Barbosa. Irán ante la dupla de Curazao: Keziah Fluonia y Brandon Bridgewater. Los dos partidos serán este miércoles.

En golf se está disputando la segunda de las cuatro fases que tiene la competencia. Martín Silveira marcha octavo en la clasificación general, mientras que Matías Angenscheidt está decimoséptimo.