La candidata presidencial peruana del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sale de su oficina en Lima el 14 de abril.

La situación política en Perú sigue marcada por una enorme incertidumbre, porque tres días después de realizadas las elecciones generales en el país todavía no está definido qué candidatos avanzarán a la segunda vuelta, que se celebrará el 7 de junio.

Con más de 78% de las actas contabilizadas, la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene 16,9% de los votos, por lo que parece estar decididamente encaminada a participar en su cuarto balotaje, luego de haber perdido en dicha instancia en 2011, 2016 y 2021.

Pero el segundo puesto se presenta muy parejo. El ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular, va detrás de Fujimori con el 12,6%, tercero está el centrista Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con 11,7% y más atrás se sitúa el candidato izquierdista Roberto Sánchez Palomino, del partido Juntos por el Perú, con el 10,6%.

Pero una proyección de conteo rápido de la empresa Ipsos, que ya acertó en las elecciones anteriores –cuando nadie lo tenía en los planes y el candidato Pedro Castillo de Perú Libre terminó pasando a la segunda vuelta y luego ganándole a Fujimori–, indica que en el segundo puesto habría un empate técnico entre López Aliaga, Nieto y Sánchez Palomino.

Como una parte importante de los votos que quedan por contabilizar son de provincias donde las tendencias suelen ser claramente diferentes a las de otras partes del país, particularmente de la zona andina ubicada en el sur, se espera que Sánchez Palomino, un candidato con un perfil que tiene algunas semejanzas con el expresidente Castillo, crezca en los porcentajes y que los otros postulantes decaigan, por lo que no puede descartarse que termine llegando al balotaje con Fujimori.

Esta posibilidad también es percibida por Rafael López Aliaga, quien en la tarde del martes convocó a sus seguidores a reunirse frente al Jurado Nacional de Elecciones, denunciando la existencia de un fraude electoral, algo que el candidato viene haciendo, sin presentar prueba alguna, incluso antes de la realización de las elecciones.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, expresó López Aliaga en un mensaje publicado en sus redes sociales, que es acompañado de una imagen en la que dice “nos cansamos de que jueguen con la democracia”.

Pero la posibilidad de que haya existido un fraude en las elecciones fue desestimada este martes por la misión de observación electoral de la Unión Europea presente en Perú.

Durante la presentación del informe preliminar de la misión, la jefa del organismo, la eurodiputada italiana Analisa Corrado, dijo que no existen “elementos objetivos” para justificar la narrativa de fraude en las elecciones.

De acuerdo con lo que informó el portal peruano Ojo Público, en su contacto con los medios de prensa, Corrado señaló que los retrasos en la apertura de los 13 locales de votación en Lima Metropolitana, que afectaron a más de 55.000 votantes, fueron hechos graves que comprometieron el desarrollo de la jornada, aunque consideró que ello no evidencia un acto de fraude electoral.

Precisamente, el atraso en la instalación de mesas puso en el ojo de la tormenta al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Fue por ello que el funcionario fue citado este martes por la Comisión Fiscalizadora del Congreso, donde insistió en que no se registraron “graves irregularidades”, sino “un error puntual, extraordinario” el día de las elecciones.

“Yo insisto en que no hubo graves irregularidades, hubo un error puntual, extraordinario que tuvo como perjudicados a residentes de Lima oeste y sur y de manera directa a residentes de 3 distritos del sur de Lima”, expresó Corvetto ante los legisladores, de acuerdo con lo que informó el diario El Comercio de Lima.