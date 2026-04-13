La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta del 7 de junio, según el avance del escrutinio oficial, que en la tarde de este lunes no llegaba al 60% de los votos. De acuerdo con ese conteo, en segundo puesto aparecía el postulante de Renovación Popular, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, un ultraderechista numerario del Opus Dei conocido como Porky. En ese recuento parcial de los votos del domingo, Fujimori reunía 16,9% de apoyo y López Aliaga, 14,2%.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el rival que enfrentará Fujimori en junio se abría por varios motivos, en particular por el escaso apoyo que reúnen los candidatos en una elección con 35 postulantes. Muchos obtuvieron un apoyo apenas testimonial, pero incluso entre los candidatos más fuertes la dispersión del voto acortó las diferencias sin que ninguno reuniera grandes mayorías. De hecho, había un candidato más, Napoleón Becerra, que falleció en un accidente de tráfico durante la campaña, pero recibió 6.400 votos de los que llevaban contabilizados este lunes las autoridades electorales.

Otro motivo de incertidumbre es que el voto en Perú varía según la región y todavía quedaban muchos circuitos por escrutar. A todo esto, se agregaban las conclusiones del conteo rápido de votos de la consultora Ipsos, que abarcó al 95,7% del total de circuitos y dejó a tres candidatos empatados en el segundo puesto.

En este conteo, Fujimori lideraba en votos, con 17,1%, seguida en respaldo popular por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,4%, López Aliaga, con 11,3%, y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 10,7%, informó el diario peruano La República. Los porcentajes de distancia entre ellos eran menores que el margen de error del estudio.

Para mayor incertidumbre, se abrieron este lunes los circuitos para algo más de 50.000 personas que el domingo no pudieron votar porque no llegó a tiempo el material electoral a sus mesas de votación.

Por ese episodio, la Junta Nacional de Justicia decidió abrir una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. El domingo, Corvetto responsabilizó por las demoras a una empresa contratada para repartir el material electoral. La oficina que lidera pidió disculpas públicamente por los retrasos y las dificultades que sufrieron los votantes. Según la prensa peruana, la empresa que se contrató ya había sido penalizada tres veces por la ONPE.

El gerente de gestión electoral de la ONPE, José Samamé, renunció al cargo después de asumir su responsabilidad por los errores de coordinación y las fallas logísticas, y este lunes fue detenido por la Policía Anticorrupción para investigarlo.

López Aliaga pedía que también Corvetto renunciara, se dispusiera su captura de inmediato y fuera procesado. Según el candidato, el supuesto delito electoral que le atribuía estaba “en curso”.

El candidato ultraderechista dijo el domingo que la ONPE es responsable de un “fraude electoral único en el mundo”. El dirigente, que desde antes de la votación advertía sobre supuestos fraudes, sin fundamentar sus acusaciones, dijo el domingo que “ni [el expresidente Nicolás] Maduro en su peor momento hizo esto en Venezuela, ni una narcodictadura lo ha hecho. El señor Corvetto lo ha hecho”.

Jorge Nieto, otro de los tres candidatos que aparecen empatados en segundo lugar en el estudio de Ipsos, llamó a López Aliaga a presentar pruebas de supuesto fraude. “Si no, que se calle la boca”, dijo el candidato del Partido del Buen Gobierno.

Cambios institucionales

Con estas elecciones, Perú deja atrás el parlamento unicameral que mantuvo durante los últimos 30 años, y tendrá un Poder Legislativo con 60 senadores y 130 diputados.

Este cambio, dispuesto por el Congreso, causó gran polémica, porque en 2018 se consultó a los peruanos en un referéndum sobre volver al sistema de dos cámaras y ganó el No. Se opuso a la iniciativa el 90,5% de los votantes, pero igual se implementó.

Según informó el diario El Comercio, una proyección de la consultora Datum concluyó que solo seis partidos ingresarán al Parlamento. El estudio señala que en las dos cámaras el partido fujimorista Fuerza Popular será la primera minoría y también los partidos de López Aliaga, Renovación Popular, y de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, tendrán una presencia parlamentaria fuerte.