Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hezbolá llegaron a un acuerdo de cese del fuego por diez días, a partir de este jueves, lo que parece ser la concreción de una exigencia de Irán para continuar negociando un punto final a la guerra y, sobre todo, al bloqueo del estrecho de Ormuz. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la tregua y no la sometió a votación de su gabinete de seguridad, lo que generó malestar entre los ministros. “Cuando el mejor amigo de Israel, el presidente Trump, actúa junto con nosotros en estrecha coordinación, Israel coopera con él”, dijo Netanyahu para explicar la aceptación de la propuesta del mandatario estadounidense. Habrá que ver, en las próximas jornadas, si el alto el fuego es respetado y si las negociaciones entre las múltiples partes del conflicto llegan a buen puerto.

El Frente Amplio (FA) encomendó a su unidad temática de Economía un estudio sobre el sistema tributario uruguayo, que concluyó en un documento denominado “La cuestión impositiva”, que señala posibles modificaciones en distintos impuestos. La unidad temática sostiene que, pese a la reforma tributaria impulsada por el FA, “persiste una brecha entre la progresividad normativa y la progresividad efectiva” en el sistema tributario uruguayo, que se explica por “la magnitud del gasto tributario”, “las perforaciones del impuesto al patrimonio, la baja tributación del capital y el peso elevado de los impuestos al consumo”. Se plantea, además, que las exoneraciones y regímenes especiales terminan afectando a los sectores de menores ingresos.

El senador Sebastián Sabini dijo que el informe será enviado al Ministerio de Economía y Finanzas y que forma parte de la discusión de cara a la Rendición de Cuentas. Según el legislador, el documento propone “generalizar el criterio de progresividad que tenía el impuesto a las retribuciones personales. Y lo mismo en relación con el IVA personalizado, que es un tema que para nosotros es importante”.

En otro orden, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) presentó el Censo 2025 de población adolescente privada de libertad y capacidad de respuesta del instituto, entre cuyos resultados está el “dato aterrador” –según el presidente del Inisa, Jaime Saavedra– de que 85% de los jóvenes privados de libertad no terminaron el ciclo básico. El censo constató también que el promedio de edad de los adolescentes es de 17 años, y 33% tiene 18 años o más.

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