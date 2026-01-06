El mercado de vehículos 0 kilómetro registró un nuevo récord de ventas en 2025, con un total de 71.442 comercializados, según datos divulgados por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

En comparación con 2024, hubo un crecimiento interanual de alrededor de 8% que totalizó 65.909 vehículos vendidos, 5.533 más que en 2024.

A su vez, la tendencia al alza se confirma, ya que el 2023 cerró con 60.487 vehículos vendidos.

También el informe detalla cifras divididas en el tipo de vehículos: fueron comercializados 24.900 automóviles y 23.688 SUV (por su sigla en inglés Sport Utility Vehicle [Vehículo Utilitario Deportivo]).

El resto se vinculan a minibuses, utilitarios, camiones y ómnibus. Además, desde ACAU señalaron que octubre fue el mes con más ventas, contabilizando 7.039.

Por otro lado, las marcas con más ventas fueron Chevrolet, Suzuki, Hyundai y BYD. El fabricante estadounidense representa el 13,7% del mercado y los restantes tres por encima del 12%.