Canelones encabezó las ventas al exterior de carne bovina, Colonia las de concentrado de bebidas y Montevideo la de vehículos.

Uruguay XXI dio a conocer las cifras de las exportaciones de bienes desagregadas por departamento para 2025, con base en datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas y otras fuentes de información.

“Cuando resultó pertinente, se aplicaron criterios de asignación basados en la estructura productiva sectorial, la localización de las plantas industriales y la distribución geográfica de la producción, y es importante señalar que estos resultados no se refieren al lugar desde donde se venden los productos, sino al departamento en el que los productos se transformaron por última vez”, aclara el informe.

En 2025, según el informe anual sobre comercio exterior de Uruguay XXI, las exportaciones uruguayas totales alcanzaron el nivel “más alto de la última década”, con un total de 13.493 millones de dólares.

Los departamentos con los mayores montos exportados en bienes en 2025 fueron Canelones, Colonia y Montevideo, repitiendo lo que sucedió en años anteriores. Los tres departamentos acumularon 45% del total de las exportaciones de bienes del país.

Canelones fue el mayor exportador con 16% de participación en el total, con un monto de 2.121 millones de dólares. El departamento también lideró en las exportaciones de carne bovina, pero además exportó productos agropecuarios de diverso tipo o industrializados, así como productos farmacéuticos, sustancias químicas y plásticos, “en general originadas en parques industriales bajo régimen de zona franca”. El principal destino de las ventas al exterior de Canelones fue China, con 24% del total, seguida por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), ambos con 18%.

Colonia ocupó el segundo lugar con 15% del total de las exportaciones, con un monto de 2.021 millones de dólares. Los principales productos exportados, impulsados desde zonas francas, son la producción industrial de celulosa de Montes del Plata (35%) y el concentrado de bebidas de PepsiCo (37%). También se destacan la soja (10%) y la carne bovina (7%). Los principales destinos de las ventas al exterior de Colonia fueron China (27%), la UE (13%) y Brasil (10%).

Por su parte, Montevideo exportó por 1.937 millones de dólares, con 20% correspondiente a vehículos y 11% a margarina y aceites, entre los productos más importantes. Los destinos más destacados fueron Brasil (41%), Argentina (15%) y Estados Unidos (9%).

En cuarto lugar se ubicó Durazno, con ventas por 1.526 millones de dólares (11% del total), cifras encabezadas por las exportaciones de celulosa producidas en la planta de UPM de Pueblo Centenario (65% del total de las exportaciones del departamento). El principal destino de las ventas al exterior de Durazno fue China, con 39%.

Exportaciones de bienes por departamento en 2025 (en millones de dólares)

Canelones: 2.121 Colonia: 2.021 Montevideo: 1.937 Durazno: 1.526 San José: 1.077 Río Negro: 991 Tacuarembó: 682 Florida: 513 Soriano: 488 Paysandú: 418 Cerro Largo: 396 Salto: 260 Rocha: 256 Treinta y Tres: 209 Flores: 179 Rivera: 157 Artigas: 153 Lavalleja: 74 Maldonado: 26

En un breve resumen de la producción de cada departamento, el informe señala que, al igual que Colonia, “Durazno y Río Negro poseen plantas de celulosa dedicadas a la exportación. Colonia y Río Negro además son grandes exportadores de soja junto con Flores, Paysandú y Soriano. Por su parte, Artigas, Rocha y Treinta y Tres también presentan condiciones favorables para la plantación de cereales y granos, su principal producto exportado es el arroz. San José lideró las exportaciones de productos lácteos, en 2025 concentró el 60% de las exportaciones totales. Por otro lado, Florida exportó el 16% de los lácteos y se posicionó como el principal exportador de ganado en pie, abarcando el 67% del total”. La carne bovina también encabezó las exportaciones en los departamentos de Tacuarembó, Salto y Cerro Largo. Este último también se destacó en la exportación de arroz. La madera y sus productos constituyeron el principal rubro exportador en Rivera, Maldonado y Lavalleja.