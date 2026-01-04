Según el informe anual sobre comercio exterior elaborado por la agencia gubernamental Uruguay XXI, las exportaciones uruguayas registraron en 2025 su nivel “más alto de la última década”, con un total de 13.493 millones de dólares. Este resultado, impulsado principalmente por el aumento en las ventas de carne bovina, soja y productos lácteos, supone un crecimiento del 5% respecto de 2024.

El principal producto de la canasta exportadora fue la carne bovina, que representó el 20% del total: 2.680 millones de dólares. La exportación de carne bovina registró un aumento del 33% en comparación con 2024 y alcanzó “un máximo histórico en términos de valor”, se señala en el informe. En su totalidad, el sector ganadero generó exportaciones por 4.856 millones de dólares, principalmente, gracias a la venta de carne, ganado en pie y productos lácteos.

La celulosa, que lideró por primera vez el ranking en 2024, fue desplazada al segundo lugar, registrando una caída del 9% en el valor exportado. Las ventas externas de celulosa alcanzaron los 2.307 millones de dólares, mientras que las del sector forestal en su conjunto totalizaron 2.666 millones de dólares. El sector agrícola, en tanto, fue el tercer sector exportador, con un volumen de 2.566 millones de dólares.

El informe de Uruguay XXI da cuenta del peso que adquirieron “los factores geopolíticos en las dinámicas comerciales” en el transcurso de 2025, a partir del “giro en la política comercial de Estados Unidos, con aumentos arancelarios, uso más intensivo de medidas defensivas y un enfoque explícitamente estratégico del comercio exterior”. Dichos cambios, señaló la agencia gubernamental, “influyeron en las decisiones de inversión, localización productiva y abastecimiento a nivel global”.

“En este marco, el comercio internacional operó bajo nuevas lógicas: las empresas priorizaron la reducción de riesgos, la diversificación de proveedores y la previsibilidad regulatoria, incluso a expensas de mayores costos. El comercio dejó de organizarse en función de eficiencia y precios, y pasó a estar condicionado por consideraciones de seguridad económica y alineamientos geopolíticos”, apuntó Uruguay XXI en el informe.

Los principales destinos de las exportaciones uruguayas

En cuanto a los destinos de las exportaciones uruguayas, China se mantuvo como el principal comprador, con un monto total de 3.493 millones de dólares, lo que supuso un 12% más que en 2024. La soja fue el principal producto que compró China, representando el 35% del valor exportado; la celulosa ocupó el segundo lugar, con un 30% del total; y la carne bovina, el tercero, con ventas cercanas a los 724 millones de dólares. “China se consolidó como el principal socio para Uruguay, representando ahora el 26% del total exportado, frente al 24% del año anterior”, se señala en el informe.

Brasil fue el segundo destino de las ventas uruguayas, con el 15% del total exportado, seguido de cerca por la Unión Europea, con el 14%. No obstante, las ventas al país fronterizo cayeron alrededor del 15% con relación a 2024, ubicándose en 1.964 millones de dólares. “Esta disminución se explicó, en buena medida, por la reducción de las colocaciones de vehículos (-35%) y de arroz (-44%), rubros que moderaron el desempeño global hacia ese mercado”, explicó Uruguay XXI. Las ventas del sector automotor, a su vez, representaron alrededor del 15% del valor exportado a Brasil; los productos lácteos, 12%; la malta, 11%; los plásticos y sus manufacturas, 11%; y el trigo, cerca del 9%.

Por su parte, las ventas al bloque europeo aumentaron un 2% y totalizaron 1.835 millones de dólares, de los cuales 687 millones de dólares provinieron de la celulosa, que tuvo una reducción interanual cercana al 29% en valor. Por el contrario, la exportación de carne bovina a la Unión Europea “mostró un fuerte repunte”: las ventas se ubicaron en torno a los 596 millones de dólares, con un crecimiento del 60%.

Estados Unidos fue el cuarto destino de exportación, con ventas cercanas a los 1.553 millones de dólares, lo que representó el 12% del total exportado y un aumento de alrededor del 30% en comparación al año anterior. La carne bovina “explicó algo más de la mitad de las ventas”, así como “el crecimiento tanto en volumen exportado como en los precios transados”.

Argentina se ubicó en el quinto lugar, con exportaciones por 549 millones de dólares, 21% menos en comparación a 2024, explicado principalmente por una caída en la soja. “La canasta exportadora hacia Argentina se reordenó: vehículos pasaron a ser el principal rubro, seguidos por productos farmacéuticos, margarinas y aceites, celulosa y alimentos (incluidos otros alimentos y productos lácteos), que en conjunto concentraron más de la mitad del valor exportado al mercado vecino”, se señala en el informe.

Otros destinos de exportación relevantes para la economía uruguaya fueron Turquía (423 millones de dólares), Argelia (411 millones de dólares) y México (401 millones de dólares).

El desempeño de los principales productos exportados

El buen desempeño de la exportación de carne bovina respondió a “un contexto de tendencia al alza de los precios internacionales”, en el cual el precio promedio de exportación de la carne uruguaya aumentó un 19%. En contraste, la celulosa, a pesar de un aumento del 4% en los volúmenes exportados, registró una caída en el monto total debido a la baja de los precios internacionales (-13%).

La soja se consolidó como el tercer bien de exportación, con ventas por unos 1.420 millones de dólares, 18% más que en 2024. “Este crecimiento se dio en un contexto de fuerte expansión de los volúmenes embarcados, que pasaron de aproximadamente 2,8 a 3,6 millones de toneladas (+29%), mientras que el precio promedio de exportación se redujo en torno a 8%”, puntualizó Uruguay XXI. Al mismo tiempo, el mercado de la soja se diversificó en 2025, con compras de otros países, como Argelia, Reino Unido y Nigeria, que no habían registrado operaciones en 2024.

Los productos lácteos ocuparon el cuarto puesto en el ranking. Las exportaciones del sector lácteo “retomaron la senda de crecimiento”, ubicándose en el entorno de los 928 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual de 14%. En el informe se apunta que “la mejora del valor se explicó, principalmente, por un incremento del precio medio de exportación cercano al 9%, acompañado por un aumento más moderado de los volúmenes, en el entorno del 5%”. Las exportaciones de lácteos llegaron a 80 países en el transcurso del año, “consolidando a Uruguay como un actor relevante en el mercado mundial”, destacó la agencia gubernamental.

En quinto lugar, se situaron las exportaciones de concentrado de bebidas, con ventas que totalizaron 753 millones de dólares, con una caída interanual del 5%, que respondió principalmente a un menor volumen embarcado.