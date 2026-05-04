Este lunes, en el cuarto día de vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) anunció que la empresa Ciupsa, dedicada al procesamiento de pescados y mariscos, concretó “la carga de un contenedor de pescado con destino a Lituania, marcando la primera exportación uruguaya que hace uso efectivo de las preferencias arancelarias” previstas en el tratado suscrito entre ambos bloques regionales.

En un comunicado, la gremial definió el hecho como “un acontecimiento fundamental para la reactivación” del sector pesquero. La noticia también fue celebrada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

La CIPU informó que la venta consiste en 28 toneladas de merluza, que serán trasladadas hacia Europa en el buque Xiamen Express de la compañía naviera Hapag-Lloyd. La gremial añadió que, “al tratarse de piezas ya procesadas (sin cabeza, vísceras ni cola)”, el volumen exportado “representa un aprovechamiento de materia prima significativamente mayor y con más mano de obra nacional”.

“Este embarque no es solo una operación comercial exitosa, es el símbolo de una nueva etapa de competitividad. Gracias a la entrada en vigor del acuerdo, este envío accede al mercado europeo, el mayor importador de pescado del mundo, con un arancel del 0%, eliminando la barrera del 15% que históricamente pesaba sobre nuestras exportaciones de pescado hacia este bloque”, expresó la cámara.

El arancel de 15% fue implementado por la Unión Europea en 2014, cuando a Uruguay le fue suspendido el sistema general de preferencias para el ingreso al mercado europeo.

La CIPU expresó este lunes en el comunicado que la quita arancelaria “es una de las llaves que permitirá al país competir de igual a igual en uno de los mercados más exigentes y de mayor valor del mundo”, lo que, no obstante, requiere que “se avance con los cambios estructurales que venimos proponiendo al Estado desde hace años”.

“Que una empresa de CIPU como Ciupsa logre hoy colocar producción uruguaya en la Unión Europea sin el peso de los aranceles previos nos devuelve la esperanza en la capacidad de resiliencia de nuestra industria”, afirmó el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli.