El comportamiento de la industria durante marzo

La producción industrial se incrementó 9,4% interanual durante marzo, según informó el martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Al excluir de la medición la actividad de la refinería de Ancap, la expansión del sector fue de 10,2%. En el caso de las principales ramas industriales –que operan en régimen de zona franca–, el comportamiento durante el mes fue dispar: la elaboración de comidas y platos preparados aumentó 22,4% frente al mismo mes del año anterior (esta rama incluye la planta de PepsiCo), mientras que la fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón (donde operan las plantas de celulosa) se retrajo 2,4%.

En ese sentido, sin considerar la incidencia de estas dos ramas, y excluyendo nuevamente la actividad de la refinería, la expansión del sector se ubicó en el entorno del 10%. Esto es lo que se conoce como el núcleo industrial, un agregado que representa mejor la dinámica del tejido industrial uruguayo (al no incluir las dos ramas previamente analizadas).

De esta manera, los tres agregados exhibieron tasas elevadas en la comparación interanual, producto justamente de una base de comparación baja. No obstante, en la perspectiva mensual, los datos desestacionalizados (es decir, depurados del componente estacional que caracteriza la dinámica de cada mes) arrojaron un leve retroceso del sector.

Indicadores laborales

Las dos dimensiones consideradas por el INE para capturar el desempeño del empleo del sector mostraron también variaciones contrapuestas. Por un lado, el índice de horas trabajadas se situó 2,1% por encima de la medición correspondiente a marzo de 2025, mientras que, por el otro, el índice de personal ocupado se contrajo 1,6% frente a la misma referencia de comparación.

El comportamiento de la industria durante el primer trimestre

Conocidos los datos de marzo, la industria manufacturera cerró el primer trimestre con una expansión interanual de su actividad equivalente al 4%. En el caso de la industria sin refinería, el desempeño trimestral fue levemente más favorable, con un crecimiento cercano a 5%. Finalmente, en el caso del núcleo industrial, la comparación interanual marcó una expansión de 3% con relación a los tres primeros meses del año pasado.