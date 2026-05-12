Colonia se mantuvo en 2025 como uno de los principales departamentos exportadores del país, al alcanzar ventas al exterior por 2.021 millones de dólares, equivalentes al 15% del total nacional, según el informe “Exportaciones por departamento”, elaborado por Uruguay XXI. Sin embargo, ese valor mostró una caída respecto de 2024, cuando el departamento había exportado 2.176 millones. De acuerdo con ese trabajo, solamente el departamento de Canelones superó a Colonia en volumen exportador durante el último año, mientras que Montevideo quedó en tercer lugar.

Este informe confirma la estructura que adoptó el perfil exportador coloniense en los últimos años. Mientras sectores tradicionales como los lácteos redujeron significativamente su peso relativo, la actividad industrial vinculada a grandes plantas instaladas bajo régimen de zona franca explican la mayor parte de las exportaciones del departamento.

En efecto, el trabajo publicado por Uruguay XXI señala que el desempeño coloniense continúa fuertemente impulsado por la actividad en zonas francas, particularmente por la producción de celulosa de Montes del Plata, ubicada en Conchillas, y la planta de concentrado de bebidas de PepsiCo, en Colonia del Sacramento, lo que da cuenta de una estructura exportadora altamente centralizada.

Por rubros

El principal rubro fue el concentrado de bebidas, que representó 37% de las exportaciones de Colonia, seguido muy de cerca por la celulosa, con 35%. Más atrás quedaron la soja, con 10%, y la carne bovina, con 7%.

El concentrado de bebidas habría generado alrededor de 748 millones de dólares en exportaciones durante 2025, frente a unos 805 millones registrados el año anterior. La celulosa, en tanto, habría aportado aproximadamente 707 millones de dólares, por debajo de los cerca de 762 millones estimados para 2024.

La soja también registró un descenso. El informe ubica a Colonia entre los principales departamentos exportadores de ese producto, aunque las ventas cayeron de 200 millones de dólares en 2024 a 169 millones en 2025.

En tanto, la carne bovina, a influjo de las ventas realizadas por el Establecimiento Colonia, perteneciente al Grupo Marfrig –actualmente paralizado–, continuó teniendo un peso relevante dentro de la matriz exportadora coloniense, aunque lejos de los niveles alcanzados por la celulosa y el concentrado de bebidas. Según el informe de Uruguay XXI, ese rubro representó 7% de las exportaciones totales del departamento en 2025, lo que equivale a unos 141 millones de dólares. En 2024, las ventas externas de carne bovina desde Colonia se ubicaron en torno a 152 millones, por lo que el sector registró una caída cercana al 7% interanual.

En tanto, los productos lácteos, otro de los rubros históricos de ese departamento, mostaron una incidencia bastante inferior dentro de la matriz exportadora coloniense. Las exportaciones lácteas pasaron de 17 millones de dólares en 2024 a 12 millones en 2025, en un contexto en el que San José y Florida concentran la mayor parte de las ventas externas del sector.

China fue el principal destino de las exportaciones colonienses y absorbió 27% de las ventas al exterior, seguida por la Unión Europea, con 13%, y Brasil, con 10%.

Además, Colonia fue el segundo departamento uruguayo que más exportó hacia China, con 547 millones de dólares, y el tercero hacia la Unión Europea, con 264 millones.