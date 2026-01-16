Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi propuso el miércoles en el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) la elaboración de un documento para tratar de que Uruguay tenga una postura única ante el nuevo escenario internacional, donde proliferan los conflictos. La idea de Orsi es presentar ese insumo a todos los partidos políticos cuando esté pronto. Tras conocerse esta iniciativa, varios referentes de la oposición salieron a criticar, entre ellos, el senador colorado Pedro Bordaberry: El diálogo interpartidario en política exterior lo debieron hacer antes de alinearse con los que apoyaban a [Nicolás] Maduro”; el diputado del mismo partido Felipe Schipani, que atacó a presidente del Cefir, Alberto Volonté: “Sin perjuicio, creo que a esta altura de la vida debería dedicarse a jugar con sus bisnietos, antes que procurar protagonismo político”; o el diputado blanco Juan Martín Rodríguez: “El presidente se podrá juntar con quien quiera para hablar de lo que quiera, pero la responsabilidad de la política internacional del Poder Ejecutivo la tiene él con el canciller [Mario Lubetkin]”.

Por su parte, Orsi siguió el jueves metido en la agenda internacional y recibió al embajador de Estados Unidos, Louis Rinaldi, país que el martes suspendió la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países, entre ellos, Uruguay. El embajador explicó después de la reunión que la medida no afecta “a nada”, en referencia a que no impacta sobre el turismo ni los negocios, y aclaró que “solamente afecta a la residencia”. Orsi, por su parte, dijo que se estaba en un ida y vuelta para aclarar la situación, que era un tema que preocupaba, pero señaló que también hablaron de “migración, interés comercial y posibilidad de intercambio, tecnología, seguridad y, por supuesto, la coyuntura internacional en la que estamos”.

En paralelo, otra potencia mundial entraba en escena: el Parlamento autorizó el ingreso de un buque hospital de la Armada china que permanecerá en el puerto de Montevideo entre el 20 y el 24 de enero, y si bien la oposición acompañó el permiso, criticó la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo por ser un “cheque en blanco”, o incluso se manejó que el barco podría venir a espiar.

Y volviendo al plano exclusivamente local, la copresidenta de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (FA), Silvia Nane, brindó una entrevista a nuestra compañera Lucía Chu en la que adelanta que este año habrá un “hito importante” en el próximo Congreso del FA cuando presente “una referencia de discusión sobre el futuro del Frente Amplio como fuerza política dentro de un análisis del futuro de las izquierdas”.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Con motivo de cumplirse los 15 años de la muerte de María Elena Walsh, Rosanna Peveroni repasa la extensa obra de la escritora y música argentina que marcó a generaciones y continúa siendo influencia de quienes hacen música para niños.

Ignacio Alcuri comenta la película Marty Supremo, de Josh Safdie; y Federico Medina recuerda a Dale que va, el programa de televisión cuya última emisión fue el 28 de diciembre de 2024.

Miradas: Diego Guardado sobre los 80 años de Rebelión en la granja.

Hasta mañana.