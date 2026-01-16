El presidente de la República, Yamandú Orsi, y Enrique Iglesias, el 14 de enero, en la sede de Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) Foto: María Vivanco

La propuesta que le hizo el miércoles el presidente Yamandú Orsi al Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) de elaborar un documento para tratar de unificar la postura de Uruguay ante los conflictos internacionales, el cual posteriormente se debatiría entre los partidos políticos, no fue bien recibida por la oposición.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador colorado Pedro Bordaberry, quien escribió en su cuenta de X que “el diálogo interpartidario en política exterior lo debieron hacer antes de alinearse con los que apoyaban a [Nicolás] Maduro”, y antes de nombrar a Carolina Ache, Mario Silva y Beatriz Argimón como embajadores “sin consultar”. “Basta de alineamientos ideológicos y hacer lo que pide Brasil. ¡Defiendan el interés nacional!”, reclamó.

En la misma red social, el diputado colorado Felipe Schipani escribió que respeta mucho a Alberto Volonté (presidente del Cefir y vocero de la reunión con Orsi), ya que “fue un actor clave para el país hace 30 años, dándole gobernabilidad” a Julio María Sanguinetti en su segundo gobierno (1995-2000). “Sin perjuicio, creo que a esta altura de la vida debería dedicarse a jugar con sus bisnietos, antes que procurar protagonismo político”, agregó.

En cambio, el senador colorado Robert Silva dijo en rueda de prensa que “no hay mal que por bien no venga”, dado que “estamos padeciendo situaciones de distinta naturaleza, producto de un accionar errático del gobierno en materia internacional, siguiendo la acción de Brasil”. “Entonces, creo que puede ser una buena instancia para poner las barbas en remojo y reflexionar; además, atendiendo situaciones tan complejas como las que existen –ya sea la de Venezuela o la de otros países–, porque es muy bueno y necesario, en el marco de acuerdos internacionales que se están firmando, tener una postura”, señaló.

Silva consideró que sería “una especie de asistencia al gobierno”; a su entender, todos los que tienen “responsabilidad republicana” deben estar “dispuestos a hacerlo”. De todas maneras, subrayó que el Partido Colorado no ha tratado el tema y tendrá que hacerlo “en función de la propuesta que eventualmente venga”. “Porque este gobierno muchas veces dice una cosa y luego no la concreta, o peor, hace otra”, añadió.

El senador colorado dijo que el gobierno, “quizás asesorado por personas que saben, independientemente del partido al cual pertenecen, puede tener un salvataje, para tratar de enderezar esta política internacional errática que nos ha traído dolores de cabeza, como está pasando con el tema de las visas con Estados Unidos, que no es una buena noticia para el país”.

Bianchi: “En mi nombre no habla nadie”

En filas blancas las críticas a la propuesta de Orsi fueron más feroces. El diputado nacionalista Javier García en su cuenta de X escribió que “el gobierno no tiene definiciones”, ya que “en políticas sociales llamó a un diálogo y no llegó a nada. En seguridad, llamó a otro diálogo y no llegó a nada, y además rechazó propuestas del Partido Nacional [PN]”.

“Ahora, en política internacional, otro diálogo. ¿Para qué? No condenaron a Maduro ni reconocieron los resultados electorales y lo bancaron. No condenan la violación de los derechos humanos del chavismo/madurismo. Opinamos diferente sobre el conflicto de Medio Oriente y Hamás, tanto que dan vueltas para condenar el fundamentalismo islámico”, señaló. En definitiva, García cuestionó los “diálogos frustrantes” que diluyen “la responsabilidad del gobierno”. “Las unanimidades no son buenas ni reales. Las diferencias y la pluralidad hacen a la buena democracia”, subrayó.

Consultada por este tema en rueda de prensa, la senadora blanca Graciela Bianchi dijo que el Cefir es una organización “de gente muy respetable, algunos más que otros”, pero las relaciones internacionales de Uruguay, en particular “todo lo que se refiere a Venezuela, Cuba y Nicaragua” lo van a resolver los partidos políticos.

“No estas organizaciones de gente que yo admiro mucho, sobre todo a Enrique Iglesias, que tiene todo el derecho del mundo de opinar y lo leeré, pero entrar en el corral de ramas de hacerle el juego a partidos políticos que integran el gobierno, que hace 68 años que están defendiendo la dictadura de Cuba, y 26 años que están defendiendo la dictadura de Venezuela… ¿Ahora nos van a decir qué tenemos que decir nosotros? No, se van a tener que pronunciar los partidos políticos, no se hacen relaciones internacionales de comité y con reuniones de personas que tienen mucho tiempo libre”, expresó la senadora nacionalista.

Además, consultada sobre si le molestaron las declaraciones de Volonté, Bianchi dijo que el PN no se reunió por este tema y que ella es una mujer librepensadora: “No me gusta abrir un diario o mirar un informativo y encontrarme con que hablaron en mi nombre. En mi nombre no habla nadie”, remarcó.

A su vez, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que Orsi “se puede juntar con quien quiera, entienda o le convenga”, y señaló que él no va a decirle al presidente con quién se puede reunir “para hablar de los más diversos temas”. Apuntó, además, que conoce a muchas de las personas que estaban en la reunión que mantuvo Orsi en la sede del Cefir con varios referentes en política internacional y les tiene “un entrañable afecto”.

“En segundo lugar, el presidente se podrá juntar con quien quiera para hablar de lo que quiera, pero la responsabilidad de la política internacional del Poder Ejecutivo la tiene él con el canciller [Mario Lubetkin]. O sea, no puede lavarse las manos, la responsabilidad es suya”, afirmó. “Tercerizar la elaboración de un documento, en definitiva, es querer licuar responsabilidades”, opinó el diputado del PN, e insistió con que un documento de estas características debería ser armado por Orsi “o, en su defecto, por la cancillería”, como punto de partida para que posteriormente los partidos políticos den su opinión.

Caggiani: se trata de “tener una visión de Estado sobre la realidad del mundo”

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani señaló en rueda de prensa que ve con buenos ojos la propuesta, porque el Cefir es un instituto “prestigioso, que está influenciado por todo el trabajo que ha hecho el doctor Volonté”, y el planteo hace “a la necesidad de tener una visión de Estado sobre la realidad del mundo, que está bastante compleja”.

“Lo que reina hoy en el mundo es la incertidumbre, no sabemos qué va a suceder. Todos los días hay una noticia nueva. Pero Uruguay tiene desafíos importantes en materia internacional. El sábado, el presidente Orsi va a ir a Asunción para firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que fue muy trabajado y negociado, desde hace 25 años, por todos los gobiernos. Eso, sin duda, termina de cerrar un capítulo muy importante”, destacó el legislador del FA.

Caggiani dijo que actualmente hay otras responsabilidades para analizar, por ejemplo, “cómo Uruguay se prepara para tener una agenda interna, sobre cuáles son los beneficios del tratado y cómo se puede trabajar con el sector productivo para tener los mejores beneficios” para el país.

Consultado por la prensa sobre si no fue un poco cambiante la posición de Uruguay con respecto a la situación de Venezuela, Caggiani sostuvo que “lo que es cambiante es la realidad, y uno se tiene que adaptar a la realidad”. “Uruguay ha tenido una posición que tiene una trazabilidad, que es la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional y de la soberanía de los estados. Eso ha intentado ser una línea de política de Estado desde hace mucho tiempo, por eso a Uruguay se lo respeta en el mundo”, finalizó.