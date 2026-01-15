En cumplimiento del artículo 85 de la Constitución de la República, que establece que es competencia del Poder Legislativo “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras” en el territorio nacional, el Parlamento dio luz verde el jueves al ingreso y la estadía del buque hospital Silk Road Ark de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China desde el 20 al 24 de enero.

En la solicitud, remitida por el Poder Ejecutivo, se señala que la tripulación del buque chino consta de 378 efectivos y se apunta que el propósito de la entrada al puerto de Montevideo “es exclusivamente técnico, a los efectos de reabastecimiento, mantenimiento de equipos médicos y descanso de la tripulación”. Asimismo, el Poder Ejecutivo destaca en su mensaje que “la autorización a la solicitud cursada” por parte del Parlamento “permitirá demostrar voluntad de cooperación y compromiso por parte de nuestro Estado”.

El pedido del Poder Ejecutivo fue aprobado en ambas cámaras con los votos de todos los partidos políticos. En la Cámara de Senadores, la autorización contó con 27 votos a favor. En la Cámara de Diputados, en tanto, el permiso se aprobó con el apoyo de 86 legisladores del oficialismo y de la oposición; únicamente votaron en contra los diputados del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez, Federico Casaretto y Mercedes Long.

Las críticas de la oposición: “cheque en blanco”, “poder blando” y acusaciones de “espionaje”

Pero el amplio consenso sobre el asunto no impidió que varios legisladores de la oposición expresaran algunas críticas a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo. El senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry, por ejemplo, señaló que se trata “nada más ni nada menos” de una embarcación de 378 tripulantes. Apuntó, además, que si bien en el propósito expresado se hace mención al reabastecimiento, el mantenimiento de equipos médicos y el descanso de la tripulación, “si uno estudia un poco más este buque, [se da cuenta de que] viene de trabajar en el Caribe [y de que] es una especie de hospital militar”. El buque chino, agregó, “va rumbo a Perú, Colombia y termina en Papúa Nueva Guinea”.

Por último, el senador colorado dijo que “un barco de este tipo chino anduvo por Australia y fue acusado de hacer espionaje porque iba por arriba de los cables submarinos tomando información”. “Por el gobierno australiano fue acusado de esto”, remarcó. Por eso, Bordaberry llamó al Ministerio de Defensa Nacional a estar “muy atento”.

En la cámara baja, el diputado del PN Gabriel Gianoli señaló que, al margen del aspecto técnico de la permanencia del buque chino en Uruguay, en torno a este tema también hay “una dimensión estratégica, al proyectar el poder blando de China en distintos países de la región, una cosa que puede interpretarse como una competencia geopolítica por la influencia en América Latina”.

“Hoy más que nunca me viene a la memoria la frase de [Luis Alberto de] Herrera: 'Ni en las filas rojas del comunismo, ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo'. Y no es un tema menor, [porque] desde que asumió este gobierno la frecuencia de relacionamiento con China ha tenido un aumento exponencial”, expresó Gianoli.

El diputado del PC Felipe Schipani dijo que su partido acompañó la autorización “para no entorpecer los vínculos diplomáticos con un país con el que tenemos relaciones”. Sin embargo, cuestionó: “Francamente, estamos votándole al gobierno un cheque en blanco, porque hay otros propósitos atrás de esta embarcación que va a pasar por nuestro puerto en Montevideo”.

A modo de fundamentación de su voto negativo, Rodríguez dijo que los diputados del herrerismo no acompañarán “de aquí en adelante” ningún pedido de ingreso de tropas extranjeras sin que previamente hayan comparecido ante el Parlamento las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional.

En tal sentido, el diputado del Frente Amplio (FA) Federico Preve afirmó que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, está dispuesta a comparecer ante el Parlamento en régimen de comisión “para dar todas las respuestas sobre todas las preguntas que se han puesto arriba de la mesa en el día de hoy”. “La comisión la puede citar y ella va a comparecer y va a responder todas las preguntas que fueron explicitadas aquí en el día de hoy”, recalcó.

Preve aseguró que el buque de la Armada china, “que a algunos les rechina, básicamente por una cuestión ideológica”, se limitará a realizar “una parada técnica” en el puerto de Montevideo. “No va a ser una parada de otro perfil”, aseguró el diputado del FA.

Por su parte, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, que votó a favor de la autorización, consideró que “plantear una suerte de peligro de carácter militar porque venga un barquito chino comunista”, a su entender, resulta “un tanto exagerado”.

“Creo que en estos últimos días ha quedado muy clara la posición de política exterior del gobierno de los Estados Unidos, con la administración [de Donald] Trump, y ha quedado muy claro también el interés de la política exterior de Estados Unidos de marcar claramente que América del Sur, que nosotros, aunque no nos guste, somos patio trasero. No hay vuelta”, afirmó Salle.