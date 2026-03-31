Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Parlamento de Israel aprobó, este lunes, con 62 votos a favor y 48 en contra una ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento para los residentes de Cisjordania condenados por actos terroristas en tribunales militares. La nueva ley, aprobada tras casi 12 horas de debate, consagra de facto la pena capital exclusivamente para los palestinos, ya que ellos son juzgados en tribunales militares, mientras que los ciudadanos israelíes son juzgados en tribunales civiles.

La norma habilita la posibilidad de que los jueces pueden optar por la cadena perpetua en “circunstancias especiales” vagamente definidas; en caso contrario, la pena de muerte sería obligatoria. La sentencia requerirá una mayoría simple de los jueces, en lugar de una decisión unánime, y los sentenciados no tendrán derecho a ningún tipo de apelación. La votación, que fue respaldada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, representa una importante victoria para el partido ultraderechista Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien llevaba tiempo presionando a favor de esta medida, según informó el diario The Times of Israel.

A nivel nacional, continúan las novedades en torno al caso Cardama, porque la diaria accedió a las actas de la investigación administrativa que solicitó el año pasado la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y que exponen los argumentos del contralmirante Gustavo Musso contrarios a la compra de las patrulleras oceánicas. Entre otras cosas, denunció que el astillero español presentó una oferta con “plazos irreales”, “precios temerarios” y tuvo acceso a información privilegiada.

Por otra parte, la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores, que funciona en la Cámara de Representantes, recibió este lunes a la primera delegación, integrada por las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, y sus respuestas no dejaron del todo satisfecho al diputado denunciante, el colorado Juan Martín Jorge. Mientras tanto, de cara a las próximas elecciones internas del Frente Amplio, empiezan a vislumbrarse posiciones a favor de distintas candidaturas.

Esta edición también incluye una serie de noticias departamentales: por primera vez en 20 años, la Junta Departamental de Río Negro aprobó por unanimidad el presupuesto elaborado por la intendencia, actualmente liderada por el frenteamplista Guillermo Levratto; en Montevideo, la oposición se mostró abierta a tratar el pedido extrapresupuestal de la comuna capitalina y solicitó la creación de una comisión especial para tratar el tema; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a las inundaciones que afectaron algunos barrios el fin de semana pasado.

Además, analizamos qué acciones del Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado por el gobierno la semana pasada, contemplan específicamente la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes; entre las medidas novedosas, incluye la creación de un “sistema integrado de respuesta” para reducir femicidios y dispositivos de atención especializada para casos de violencia sexual, de trata y explotación y de violencia de género digital.

Hasta mañana.