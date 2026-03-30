El intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue consultado este lunes en rueda de prensa sobre las inundaciones que se registraron en algunos barrios de la capital durante el pasado fin de semana, que estuvo cargado de intensas lluvias. Si bien señaló que toma las críticas contra la actual administración por este tema como un “desafío de trabajo”, el jefe de departamental resaltó que “no es una cuestión que sea nueva”.

De acuerdo al boletín pluviométrico que actualiza diariamente el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), entre el viernes y el domingo se registraron acumulados diarios de 100 mm en determinadas zonas de Montevideo.

Bergara sostuvo que la comuna capitalina cuenta con “dispositivos asociados a trabajar en emergencias” para este tipo de situaciones. “Obviamente [el tema] se trata en clave de emergencia, en estas circunstancias que pasan algunas veces en el año de una lluvia muy intensa en muy corto tiempo, que evidentemente genera lugares de inundación y lugares de desgracia, también para las personas que viven de manera más precaria”.

Según Bergara, “hay un montón de aspectos que convergen a que se den inundaciones”. Mencionó, por ejemplo, el recurrente punto de inundación entre las calles La Paz, Rondeau y avenida Libertador, que “tiene una resolución que es compleja, pero que tenemos que abordar”. “No es una cuestión sencilla, pero bueno, es un compromiso de trabajo”, subrayó.

El intendente señaló que en ese punto de la ciudad hay que resolver “cómo es la salida del agua al mar en esa zona, que es compleja cuando el torrente de agua es demasiado fuerte”. Apuntó, además, que “hay temas vinculados a los tubos de saneamiento”. “Vamos a estar trabajando en la dirección de mitigar esa cuestión que nos sucede todos los años cuando hay lluvias torrenciales como el otro día”, agregó.

Por otra parte, Bergara mencionó que ya existe un plan de realojamiento de asentamientos, que se está implementando en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. “Ya se han realojado en estos meses varios lugares, y vamos a continuar con ese plan de realojos, que es cada vez más demandado por vecinos y vecinas que viven en condiciones muy vulnerables y muy precarias”, expresó.

La situación del fin de semana, que obligó a postergar la apertura de la Semana Criolla en la Rural del Prado para este lunes, fue cuestionada por parte de la oposición departamental. “Llueve y Montevideo colapsa. ¿Dónde están las obras? ¿En qué se gastan los recursos? ¿Quién responde por la mugre y el abandono? ¿El Frente Amplio dará explicaciones? Acá está la verdadera reforma que necesita la ciudad. El resto es humo. Presentamos pedido de informes”, escribió en X, por ejemplo, el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez.