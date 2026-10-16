Brutal represión en Buenos Aires

Carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma disolvieron el jueves una multitudinaria movilización frente al Congreso argentino. Era la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria y, a diferencia de las anteriores, que transcurrieron sin ningún incidente, terminó en un despliegue de represión policial que dejó más de 500 personas afectadas.

Según la prensa argentina, el operativo represivo involucró a la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval y se desplegó minutos después de que comenzara el acto central, supuestamente porque un grupo de manifestantes lanzó piedras a la Policía. La marcha reclamaba al gobierno que cumpliera la Ley de Financiamiento Universitario, porque de otra manera las universidades no van a poder seguir funcionando en 2027.