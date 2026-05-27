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Rambla de Montevideo, el 26 de mayo. · Foto: Pablo Vignali

Rambla de Montevideo, el 26 de mayo.

Foto: Pablo Vignali

De nieblas y neblinas

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Uruguay amaneció el martes con una densa niebla que alteró los paisajes y llegó a limitar a 80 metros la visibilidad. El Instituto Nacional de Meteorología advirtió sobre el fenómeno, que podría extenderse hasta la mañana del jueves. Llamó a tenerlo en cuenta al transitar por calles y rutas tanto durante las mañanas como en las noches, a usar las luces bajas y a mantener la distancia entre vehículos. En la rambla, la línea del horizonte se volvió por momentos imperceptible.