Escucha, escucha

Con reuniones simultáneas en todas las coordinadoras del Frente Amplio (FA) de la capital del país, se realizó ayer una nueva jornada de “El FA te escucha” en Montevideo, en la que participaron dirigentes, legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo para intercambiar con los militantes de base y conocer de primera mano lo que piensan. Además, en la ocasión estaba previsto informar sobre el proyecto de Rendición de Cuentas. “La idea es escuchar lo que plantea la militancia, intercambiar y sacar las dudas. No es solamente un informe y se terminó”, había adelantado el presidente de la Mesa Departamental del FA, Ricardo Russo. El dirigente había dicho que la actividad tenía como fin “tomar un pulso de cómo está la militancia en Montevideo, que aparentemente por las encuestas no está muy conforme, pero bueno, hay que ir directamente a la fuente”.