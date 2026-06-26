¡No hay frío que pueda con esta ilusión!

Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas. Con seguridad, estos serán los 11 de Uruguay que saldrán hoy al campo de juego a las 21.00 para enfrentar a España, en Guadalajara, México. El partido por el grupo H será definitorio, aunque podría caber la posibilidad de que haya que esperar otros resultados posteriores para saber si los celestes se van a hacer las valijas o se quedan para jugar, al menos, un partido más.

Acá y allá, y en muchas partes del mundo, desde antes del partido y hasta que termine, habrá hinchas de la selección pendientes de todo lo que pase. No habrá gélidos fríos ni malos agüeros que impidan que la gente se junte para poder tener un rato de ilusión, de esperanza y, por qué no, de mucha alegría, al final.