Páginas para recorrer

La 24ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil está abierta desde el lunes en la Intendencia de Montevideo y continúa hasta el domingo 14. Durante estos días, a los miles de libros, entre ellos 57 recién editados, se suman unas 170 actividades: lecturas, charlas con autores, talleres y juegos. Otra propuestas es la exhibición de películas que surgieron de libros o están vinculadas con la literatura: Anina, Mi Mundial y El libro de Lila. También se presentan obras de teatro que dialogan con libros: una adaptación de Un planeta raro, de Susana Olaondo; Perico, una puesta en escena inspirada en la obra de Juan José Morosoli, y Shakespeare vs. Cervantes, donde Sueño de una noche de verano toma contacto con Don Quijote de la Mancha.
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