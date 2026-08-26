Agentes del ICE se enfrentan a manifestantes después de haber dañado un vehículo mientras intentaban detener a una persona, el 24 de agosto, en Chicago.

Números y personas

En un solo mes, julio, casi 50.000 personas fueron detenidas en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. En todo el país las detenciones fueron 49.571, de acuerdo con datos oficiales analizados por Associated Press. Esas detenciones se concentran en Texas y Florida, donde los detenidos ese mes fueron 20.000.

Antes de que Donald Trump llegara al gobierno, las cifras de migrantes detenidos superaban los 8.000 por mes. Con Trump en la presidencia, esos números se dispararon y llegaron a 40.000 en diciembre.

Las cifras cayeron un poco en febrero, 29.241, después de la indignación y las protestas que causaron las muertes de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, en tiroteos del ICE en enero. Sin embargo, desde entonces los números volvieron a crecer y en junio más de 40.000 personas fueron detenidas por su situación migratoria.