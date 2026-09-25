Odesur: Uruguay superó las 40 medallas de Asunción 2022

Uruguay cumplió en Santa Fe 2026 el objetivo que se había trazado antes de los Juegos Odesur: superar las 40 medallas conseguidas en Asunción 2022, de las cuales ocho habían sido de oro. La marca cayó este jueves en una gran mañana del atletismo, donde Valentín Soca ganó el oro en los 5.000 metros, y Santiago Catrofe, Deborah Rodríguez y Emiliano Lasa se colgaron la plata. La actuación ya supera la de Lima 1990 (41 medallas, 13 oros) y es la mejor desde Santiago 1986. Ese es justamente el otro objetivo, que quedó muy ajustado para estos dos días de competencias que quedan: alcanzar las 17 preseas doradas de aquella edición, la mejor de la historia celeste (Uruguay lleva ganadas 14). Días atrás, el Comité Olímpico Uruguayo había festejado otro hito cuando, con el bronce del hockey masculino, Uruguay superó las 400 medallas en la historia de los Odesur.