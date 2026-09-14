La ciudad se viste de ruralidad

El viernes inició la 121ª Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), que se extenderá hasta el domingo 20 de setiembre. Este año se podrá visitar los tres galpones históricos totalmente renovados. Luego de cuatro años de trabajo y una inversión cercana a los cinco millones de dólares, culminó el proceso de reconstrucción de los tres galpones que desde 1913 forman parte de la infraestructura del predio, en la zona del Prado de Montevideo. Además, según informó Rodrigo Granja, director de Exposiciones de la ARU, esta edición tendrá un récord de animales, “totalizando algo más de 2.000, de unas 40 razas”, de los cuales unos 1.400 son bovinos, ovinos, caprinos y suinos, y el resto, conejos y aves, lo que convierte a la Expo Prado en la muestra que congrega el mayor número de expositores y de animales de casi todas las especies que se producen con fines comerciales en el país.