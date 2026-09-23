¿Ya llegó la primavera?

No parece normal que haya 7 grados cuando ya entramos en la recta final de setiembre y el calendario señala que empezó la primavera. Cuando más de uno había devuelto la estufa al galpón, motivado por los incipientes calores de la semana pasada, y no faltó quien desempolvó mangas cortas y sandalias, en las últimas noches hubo que volver a prender el calientacamas y recurrir una vez más a varias capas de ropa para salir a la calle. Además, el frío se hizo más frío por la llegada de intensos vientos arrachados que alcanzaron hasta 80 kilómetros por hora en la franja costera este. Tiempo loco.