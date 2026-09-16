100 años de un luchador por los derechos humanos

Este 15 de setiembre, Guillermo Chifflet hubiera cumplido 100 años. El histórico dirigente del Partido Socialista (PS) falleció en abril de 2020; ayer el Senado le hizo un homenaje. El senador del PS Gustavo González recordó que “desde muy joven” se integró a la Juventud Socialista del Uruguay, mencionó su trayectoria periodística y subrayó lo que decía Chifflet respecto de que los políticos tienen que “cuidar por sobre todas las cosas las palabras”.

En las décadas de 1950 y 1960, Chifflet fue edil del PS por dos períodos, y luego de la recuperación de la democracia, en 1985, se desempeñó por tres períodos como diputado. González recordó la preocupación de Chifflet por los derechos humanos y la senadora nacionalista Graciela Bianchi apuntó que se le otorgó el premio Mario Benedetti por su lucha por esta causa. El colorado Tabaré Viera recordó cuando el entonces diputado no quiso votar a favor de la participación de Uruguay en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, a pocos meses de haber asumido el primer gobierno del Frente Amplio, y renunció a su banca “para respetar la decisión de la mayoría sin traicionarse a sí mismo”. González contó que la Universidad de Puerto Príncipe, en Haití, se comunicó para transmitirle que construirán un monumento en homenaje a Chifflet en su sede académica.