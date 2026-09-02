Más Techitos Verdes

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció un nuevo llamado para ocupar puestos en los históricos Techitos Verdes, ubicados en Daniel Fernández Crespo y la avenida 18 de Julio. Los Techitos Verdes, “tan importantes para la ciudad y para el centro”, son un total de 96 locales, 30 de los cuales todavía están pendientes de ser ocupados, dijo el director del Departamento de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, en la presentación del llamado.

Hasta el martes 15 de setiembre estará disponible un formulario en la página web de la IM para los interesados en postularse. En esta oportunidad se optó por ampliar los rubros posibles y recibir nuevos tipos de emprendimientos, diferentes de los que ya están instalados. “Pueden ser locales de venta de comida para mascotas, de golosinas, bazares, tarot. Pusimos una amplia variedad para poder llenarlo”, precisó Benítez.

En el pasado, en la zona se hacían trámites de forma presencial en organismos estatales, pero eso se perdió con el desplazamiento hacia procedimientos en línea; sin embargo, “18 de Julio es un lugar muy importante –es el lugar por donde pasa más gente de todo Uruguay–, entonces entendemos que este lugar tiene que estar completo”, concluyó el jerarca.