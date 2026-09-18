La historia y el presente

Los festejos del Día de la Independencia en México comienzan en la noche del 15 de setiembre y continuaron durante el día del 16, con un desfile militar en la capital. Esta vez, en su segundo Grito de Independencia, ante una multitud reunida en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la conmemoración con un “Viva la independencia” seguido de proclamas que homenajearon a figuras históricas y otras que cobraban fuerza en la actualidad.

En un México desafiado por su vecino, el Estados Unidos de Donald Trump, y en el que figuras de la ultraderecha española han llegado a reivindicar a Hernán Cortés y la conquista, Sheinbaum reafirmó la independencia y la identidad mexicana. “Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos. Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes. Viva la dignidad del pueblo de México. Viva la libertad. Viva la igualdad. Viva la justicia. Viva la democracia. Viva México libre, independiente y soberano. Viva México”, proclamó.