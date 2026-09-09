Contra la violencia patriarcal

El Ceibo (Centro de Estudiantes del liceo IBO [Instituto Batlle y Ordóñez]) resolvió ayer ocupar el centro educativo en repudio a los episodios de violencia machista en los liceos, entre otras reivindicaciones. Según informó el gremio en redes sociales, la medida fue acompañada por la mayoría de los estudiantes que asistieron a la asamblea en la que se discutió, con 649 votos afirmativos en 676, 9 en contra y 18 abstenciones.

En diálogo con la diaria, el integrante del Ceibo Leandro Sotelo apuntó a “la violencia patriarcal” dentro de los liceos como un asunto “bastante grave” que las autoridades deben atender y que constituye “una de las razones” detrás de la medida. Por su parte, Sofía Benítez, que también integra el gremio estudiantil, dijo que si bien la “reivindicación más grande” se enmarca en los diferentes reclamos que siguieron al intento de femicidio contra una estudiante de 19 años en el anexo de la Facultad de Medicina la semana pasada, en el recinto educativo también existen otras demandas, como la incorporación de “mejores equipos multidisciplinarios, para que no pasen estas cosas y tengan seguimiento”.