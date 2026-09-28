Luiz Inácio Lula da Silva, el 26 de setiembre, durante un acto de campaña en el barrio de São Miguel Paulista, en San Pablo.

Brasil en mitades

La última semana de campaña antes de la primera vuelta electoral en Brasil comienza con una enorme incertidumbre. La encuesta más reciente de Datafolha atribuye al presidente Luiz Inácio Lula da Silva un apoyo de 40% para su reelección, mientras que su mayor rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, aparece con 36% de intención de voto.

Sin embargo, en la medición, esa ventaja de Lula para el próximo domingo se convierte en empate en la segunda vuelta del 25 de octubre. La encuesta de Datafolha, que se actualiza cada viernes, presenta para el balotaje una intención de voto de 47% para Lula y de 45% para Flávio Bolsonaro, una diferencia que cae dentro del margen de error del estudio.

Otro sondeo, de AtlasIntel/Bloomberg, aumenta la paridad para la segunda vuelta al medir un apoyo de 47,7% para Lula y 47,4% para el candidato ultraderechista.