Colocaron cúpula del palacio ex Pietracaprina

El sábado se realizó en el Palacio Pietracaprina, ubicado en 25 de Mayo y Juncal, el izaje y encendido de una nueva cúpula, que suma al patrimonio de Ciudad Vieja. “La restitución parece un paso en la dirección adecuada, de rellenar una ausencia. Lo interesante del vacío es que es una oportunidad misteriosa, de qué puede ser”, valoró Federico Lagomarsino, el autor, artista visual, docente e investigador y responsable del envío nacional de Uruguay a la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Lo de coronar edificios ya es costumbre para Lagomarsino, que nombra la práctica como Proyecto Cúpulas. “El simple objetivo es hacer cúpulas nuevas donde alguna vez hubo otra cúpula, y, en general, eso ha sido en Ciudad Vieja”, sostuvo. El edificio es de 1917 y su cúpula fue derribada a mediados de los años 1970.