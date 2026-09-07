Una pregunta que es consigna

Sara Canales sostiene la fotografía de un amigo desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ella fue parte de una multitud que marchó ayer en Santiago de Chile con la consigna “¿Dónde están?”.

La movilización fue convocada por organizaciones de derechos humanos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, a días de que se conmemoren, el viernes, 53 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. A la marcha se sumaron senadores, diputados y la excandidata a la presidencia Jeannette Jara, entre otros dirigentes políticos. Caminaron hacia el Cementerio General de la capital chilena, donde se organizó un acto. “Hoy día la consigna, el grito”, es también “no a los indultos, no a la impunidad”, dijo Jara.