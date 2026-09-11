Voces y reclamos

Las movilizaciones que surgieron por el intento de femicidio que sufrió una estudiante en la Facultad de Medicina continúan. En el caso del liceo 1 de Salinas, los estudiantes dejaron sus reclamos a la vista mediante carteles que colocaron en el edificio.

El gremio del liceo manifestó días atrás que el agresor había recibido denuncias durante su paso por ese centro de estudios, y los estudiantes expresaron su indignación porque algunas autoridades de entonces no dieron respuestas. En un comunicado, pidieron contar con equipos “capacitados” para acompañar situaciones de violencia de género, y reclamaron que las víctimas de “violencia, acoso o destrato” merecen ser escuchadas.